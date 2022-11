La estremecedora película inspirada en los casos de abuso sexual del mundo deportivo

Una historia matizada sobre las complejidades de las relaciones en las que Mariel (Souza) es una veterana clavadista de élite que tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos. (Prime Video)

La caída, protagonizada por Karla Souza (How to Get Away with Murder), es una de las más recientes películas que aborda el ámbito deportivo. Próxima a estrenar el 11 de noviembre en Prime Video, la historia dirigida por Lucía Puenzo sigue a una clavadista veterana de élite que apuesta por una última oportunidad de ganar en los Juegos Olímpicos. En el proceso, se encontrará con otra atleta –mucho más joven– y cuyo trágico testimonio despertará algunos traumas de su pasado.

“Mariel (Souza) es una veterana clavadista de élite quien tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando una terrible verdad sale a la luz, Mariel enfrenta su pregunta más grande: ¿Ganar es realmente su verdadero sueño?”, se describe en la premisa oficial del título.

En "La caída", la actriz mexicana Karla Souza enfrenta el rol más desafiante de su carrera. (Prime Video)

Inspirada en una historia real, el thriller ofrece una mirada hacia los vínculos que Mariel ha construido en camino a convertirse en un ícono del clavadismo; sin embargo, al ser testigo de la valentía de otra competidora al hablar sobre su propia historia de abuso sexual dentro del equipo, algo cambia en ella. Las memorias del pasado regresan y se pregunta si realmente necesita perseguir el objetivo de la medalla dorada después de todo.

“La caída es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera”, admitió Karla Souza en declaraciones oficiales difundidas por la plataforma. “He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder y agencia al contar esta historia. Amazon ha sido un socio increíble y demostró ser el mejor hogar para esta historia íntima y valiente. Nuestra esperanza es elevar las conversaciones complejas que rodean el abuso de poder sistémico en nuestra cultura”.

Este thriller dramático se inspira en las historias reales de abuso sexual en el deporte. (Prime Video)

En cuanto a Puenzo, reconocida por el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes, contó que fue contactada por Karla para escribir este guion inspirado en historias reales y que hacer realidad este filme ha sido uno de los “viajes más intensos” de su carrera cinematográfica: “Muchas puertas se cerraron, pero muchas más se abrieron”.

Karla Souza entrenó tres años como clavadista

Para lograr un nivel de realismo impecable en La caída, su protagonista se dedicó a entrenar en esta disciplina deportiva por tres años. “Karla se formó durante tres años para poder saltar desde una plataforma de 10 metros… Todavía me conmueve la dedicación que ella y todos los involucrados han tenido desde el primer hasta el último día que esta historia nos unió”, sostuvo la directora.

"La caída" se lanzará el próximo 11 de noviembre en el servicio streaming. (Prime Video)

Reflejar el reto físico que involucra la preparación de un atleta fue definitivamente el desafío más grande de la trayectoria de Karla Souza. Mientras que, Lucía Puenzo tuvo que pensar esta trama –ambientada en 2004– en un contexto donde todavía se normalizaba el silencio ante los abusos sexuales, mentales y físicos. El resultado es un estremecedor relato que hace eco de todas las denuncias hechas por figuras del deporte en las últimas dos décadas.

“Karla siempre repite que La caída encontró a su equipo y a su elenco, y estoy de acuerdo con esas palabras, no fue un guion fácil de escribir ni una película fácil de rodar… siempre supimos que era material inflamable, y hoy también sé que esta película será para siempre un proyecto ferozmente personal para el grupo de personas que se unieron a la montaña rusa emocional”, añadió. El proyecto en su totalidad tardó 10 años en concretar su producción.

La caída llegará al catálogo de Prime Video el próximo 11 de noviembre.

