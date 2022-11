Denise Dresser acusó a AMLO de caer en las mismas ilegalidades que el PRI tras exhibir audio de Lorenzo Córdova

Denise Dresser descalificó la nueva embestida que López Obrador lanzó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. (Fotos: Cuartoscuro)

El arranque de las conversaciones en el Legislativo por la Reforma Electoral ha intensificado los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Y es que el Jefe del Ejecutivo se ha empeñado en descalificar a Córdova Vianello por supuestamente ser “una pieza clave del conservadurismo” - el cual, a su vez, no ha dudado en tachar de clasista y racista. A fin de comprobar este último argumento, fue que el tabasqueño exhibió un polémico audio del consejero demeritando a los pueblos indígenas.

Esto mereció que la periodista, Denise Dresser, reprobara la nueva embestida con la que el presidente tundió a Córdova Vianello. No obstante, la politóloga aclaró que su condena no busca abogar por “los indefendibles” argumentos del consejero, si no evidenciar que Andrés Manuel habría caído en las ilegalidades que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) efectuó para “no perder el poder”.

“AMLO hace lo mismo con tal de destruir al INE (...) AMLO se vale de la misma táctica priista ilegal para conseguir un fin idéntico: controlar al árbitro y no perder el poder”.

Para ello, Dresser Guerra recordó que el audio reproducido en la mañanera fue difundida por la militancia tricolor “hace años” con el mismo objetivo que López Obrador estaría buscando con su iniciativa de reforma: “Destruir al INE”, aseveró.

“Las expresiones de Lorenzo Córdova son indefendibles, pero el fondo aquí es como el partido en el gobierno usó una grabación ilegal para doblar al INE”.

De esa manera, la acérrima crítica del sexenio obradorista llamó a recordar que la esencia del Instituto electoral va más allá que una persona (en referencia al consejero presidente), es velar por la garantía de la democracia en el país. Una misión contra la que López Obrador buscaría atentar a través de “pulsiones autoritarias”.

“(El INE) es una institución que organiza elecciones, elabora el padrón, expide credenciales, fiscaliza gasto de los partidos. Hay mucho que se puede/debe mejorar, pero la reforma electoral y la embestida personal de AMLO revelan pulsiones autoritarias”, atajó en su cuenta de Twitter.

La verdad detrás del audio que AMLO exhibió de Lorenzo Córdova

“O acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra”, así fue como Lorenzo Córdova se burló de representantes indígenas con los que se había reunido. “Hay que escribir unas crónicas marcianas”, refirió el consejero a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo.

Si bien López Obrador reprodujo dicho audio en la mañanera de este 9 de noviembre, la realidad es que el archivo se filtró en YouTube en mayo del 2015. En aras de las elecciones para renovar al Congreso de los Diputados, así como de la posible sanción al Partido Verde Ecologista (PVEM), entonces organismo satélite del PRI, por violar la ley electoral.

Ante la publicación, el INE manifestó su indignación por la revelación de la conversación privada entre ambos consejeros; Lorenzo Córdova confirmó la noticia, aseverando haber presentado una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

A ello, el consejero presidente reconoció que sus comentarios “fueron desafortunados” y se disculpó públicamente: “Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos”, expresó ante los micrófonos de Joaquín López-Dóriga.

