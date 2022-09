Rihanna actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023

En la imagen, la cantante Rihanna. EFE/WIll Oliver

Rihanna confirmó este domingo su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, que se realizará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La NFL también dio a conocer en simultáneo la presentación de la artista de Barbados.

A través de una publicación en sus redes sociales, la exitosa cantante subió una foto sosteniendo el balón oficial de la NFL. “Voy al Super Bowl”, compartió Rihanna en Twitter.

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent, los grandes artistas que han marcado el rap y el hip-hop en los Estados Unidos, se presentaron antes más de 70 mil espectadores en el SoFi Stadium (California) durante el show del Super Bowl LVI.

Dr. Dre y compañía dieron una sólida presentación para demostrar que el rap puede funcionar en uno de los más grandes eventos deportivos del mundo.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue la actuación de Eminem, que interpretó un par de sus éxitos comenzando con “Forgot About Dre” con Anderson .Paak en la batería. Aparentemente retó a la NFL al arrodillarse durante “Lose Yourself”, aunque la liga dijo que sabía que sucedería.

Eminem permaneció sobre una de sus rodillas por unos minutos mientras Dre estaba sentado frente a un piano interpretando “I Ain’t Mad at Cha” del fallecido Tupac.

Los grandes artistas del rap saltaron a la escena

En la edición anterior, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Shakira y Jennifer López sorprendieron con su presentación en conjunto con una show de 15 minutos en los que interpretaron éxitos como ‘Jenny from the Block’, ‘On the Floor’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waiting For Tonight’ y ‘Whenever, Wherever’; acompañadas también por J Balvin y Bad Bunny.





Noticia en desarrollo...