“Vas a terminar tras las rejas”: Libertad Palomo reapareció tras ser implicada en secuestro

El último trabajo de la actriz fue la serie "Los Sánchez", en 2005 (Foto: Captura de pantalla)

Libertad Palomo tenía algunos años alejada del ojo público y viviendo en bajo perfil, pero una acusación infundada la hizo reaparecer ante los medios para defenderse. Conocida también por su nombre Jacqueline Arizmendi y recordada por sus papeles más conocidos, “Laisa” en la serie Los Sánchez de TV Azteca, en 2005, y años atrás, el musical Aventurera, en el papel de “Bugambilia”, la actriz decidió llevar una vida alejada de los reflectores.

Y es que este fin de semana, una persona de nombre Jesús Sánchez realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde la señaló de presuntamente ser cómplice de un secuestro al estar bajo el influjo de alguna droga.

La actriz narró la situación que vivió cuando, al llegar a las inmediaciones de su casa, al sur de la Ciudad de México, tras haber ido a hacer ejercicio, vio una aglomeración de personas que la puso nerviosa.

Gracias a su trabajo en la serie de TV Azteca, logró gran proyección ante el público (Foto: Tw/@JourgeT)

“Cuando voy llegando está una patrulla volteada de reversa y hay un montón de gente ahí, yo dije ‘pero ¿qué pasó?’, y se acerca una señora y me dice ‘es su mamá’ y yo ‘mi mamá ¿qué?’, me espanté terriblemente, ¡imagínate la impresión!, porque mi mamá tiene 85 años”, comenzó a relatar la actriz, quien inició su carrera en los años 80 cuando era conocida como Armando Palomo, en el programa Ventaneando.

De acuerdo con su relato, al poco tiempo pudo comprender lo que estaba pasando: “(Alguien le preguntó) ‘¿Qué si es la mamá de la muchacha?’, yo ‘¿cuál muchacha?’, (me responden) ‘pues la que está arriba en la cerca, la que se quiere suicidar’”.

Estas palabras la pusieron nerviosa y la persona involucrada se acercó a ella: “La chica se baja, y hubieran visto la expresión de la niña, y con un llanto desgarrador ‘por favor, ayúdenme, estas personas me quieren secuestrar, éste y éste me manosearon, ese me quiso violar’. Tú te quedas así (impactada), y corre a mí, y me abraza, ‘¡por favor, te lo suplico, no deje que me lleven!, me quieren desaparecer. Le digo ‘¿quién?, pero aquí está la policía’, (me dice) ‘ellos también’”.

Libertad Palomo también es conocida como Jacqueline Arizmendi (Foto: Tw/@JourgeT)

Fue entonces que la joven le explicó más a detalle la desafortunada y confusda situación que vivió: “Lléveme usted al Ministerio Público, quiero ir a rendir mi declaración, me acabo de escapar de una casa acá abajo en la Miguel Hidalgo, donde quisieron abusar de mí, donde me tenían secuestrada’”.

Pese a su petición, la actriz que participó con su anterior identidad en telenovelas como Rosa salvaje y La pícara soñadora, no pudo acompañar a la joven porque elementos de la policía se lo impidieron.

“Me dice el oficial ‘de ninguna manera, no se puede ir con usted, tiene que ir con nosotros en la patrulla’, y le dijo ‘o se viene ahorita conmigo la subo a la fuerza’. Ella al escuchar eso se da la vuelta, me empuja, se sube al coche, se encierra, le pone los seguros y no hubo forma de sacarla en 6 horas”.

En medio de la tensa y desconcertante situación, finalmente llegó la madre de la joven al lugar, por lo que la actriz se retiró y ya no se enteró qué fue lo que finalmente sucedió con la involucrada. Libertad aprovechó su reaparición en televisión para lanzarle una advertencia a la persona que la difamó sin fundamento en sus redes sociales.

La actriz apareció públicamente por última vez en 2019, en el funeral de su amiga Sonia Infante (Foto: Captura de pantalla)

“Si algo me llega a pasar lo digo, hago responsable a Jesús Sánchez, para ese señor, yo creo que no se va a quedar aquí, vas a terminar donde te mereces, tras las rejas, tú me estás denostando, me estás exhibiendo, me estás incriminando. Voy a proceder contra este tipo, hay que cortarle ese programita”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: