Víctor García recordó cómo fue su romance con Marimar Vega

Los actores coincidieron en la telenovela de 2004 'Los Sánchez' Fotos: Instagram@victorgmusicaof/@marimarvega

Víctor García recordó el pasaje de su vida cuando fue novio de Marimar Vega, esto sucedió hace 18 años, poco tiempo después de que el oriundo de Ciudad Madero, Tamaulipas, saliera de La academia, proyecto televisivo que lo lanzó a la fama en la música.

Pero fue en su incursión en la actuación, con la telenovela de TV Azteca Los Sánchez, donde vivió un romance con la hija del fallecido actor Gonzalo Vega. Víctor contó que se dio el flechazo en medio de la convivencia de la popular telenovela de 2004, esto después de que en un inicio la actriz hoy recién casada con otro hombre se mostró distante y lo rechazó.

“Siempre ha sido un poco rejega, ella es distante, un poquito parca. Ella es una chavita que yo creo que sabe lo que quiere. En ese momento pues a mí me pareció una mujer muy bonita, muy linda y le tiré la onda, no me peló”, contó el cantante en el programa El minuto que cambió mi destino.

Tras su paso por La Academia, el cantante incursionó en la actuación, rubro en el que participó en varios proyectos Foto: Instagram/@victorgmusicaof

Y fue entonces que los actores tuvieron que estrechar lazos para reflejar afinidad en la pantalla, porque en el referido proyecto de Azteca les tocó ser novios: “Para acabarla de amolar, pues le toca ser mi pareja, entonces teníamos de alguna manera que hacer química porque eso tenía que funcionar en la televisión”, añadió.

Y fue gracias a ese giro en la trama que poco a poco surgió la atracción en la vida real, por lo que además Marimar quedó fascinada con la interpretación actoral de García.

“Empezamos ahí y ya se sentía muy bonito, a parte a ella le gustó mucho mi personaje, era un chavito muy noble, pero con grandes apariciones. Todo es maravilloso, también en este ambiente todo es bonito, todo brilla. Ella guapísima, yo con maquillaje me veo más guapo”, añadió.

Víctor se dijo agradecido por la acogida familiar de Gonzalo Vega Foto: Instagram/@victorgmusicaof

Víctor destacó que su relación con la actriz de 38 años, quien se casó hace unos días con el cinefotógrafo Jerónimo Rodríguez, estuvo marcada por la admiración que él le profesó en el ramo actoral, pues además le mostró algunas técnicas para darle mayor proyección a su propio personaje.

“Estábamos platicando todos de los personajes, mi pregunta fue: ‘¿y cómo vamos a hablar? ¿cuál es el tono?’ y todos me voltearon a ver (...) En ese momento cuando llamé la atención, me di cuenta que: ‘Oh, ya hablé bonito, hablé cautivador’”, recordó.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Víctor García expresó su agradecimiento con Gonzalo Vega, pues el recordado actor lo aceptó como parte de su familia mientras fue novio de Marimar.

Hace unos meses, Marimar Vega reveló que perdió un bebé junto a su ex esposo Luis Ernesto Franco (IG: marimarvega)

“Todo bonito, la juventud, económicamente estar bien, ser independiente, autosuficiente. Había muchos elementos que hacía que eso fuera mágico, pero lo que más valoro es que su papá en algún momento de su vida me abriera las puertas de su hogar, definitivamente un gran señor”, reconoció.

Y es que los recuerdos del ex académico se difundieron luego de que hace unos días la actriz se casó con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez, siendo éste su segundo matrimonio luego del que sostuvo con Luis Ernesto Franco, en una ceremonia realizada en Acapulco, Guerrero.

La actriz de telenovelas como Amor cautivo y Silvana sin lana se casó rodeada de amigos del medio artístico y sus familiares, y algunos momentos del enlace matrimonial fueron compartidos en las redes sociales. Así manifestó Marimar esta etapa de felicidad:

Junto a Jerónimo Rodríguez, Marimar llegó al altar por segunda vez Fotos: Instagram @marimarvega / @jero_rod

“¡No sé ni cómo expresar la gratitud que siento! Primero por ti, Jero, qué afortunada de tenerte como compañero de vida, mi amor bonito. Gracias, gracias a todos los que hicieron que este día fuera tan tan entrañable”, escribió la actriz tras el enlace en su cuenta de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: