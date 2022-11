Qué reveló Claudia Sheinbaum sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda: “Ya sin vida es subida a un vehículo”

La jefa capitalina señaló que los informes del fiscal de Morelos ante el feminicidio de Ariadna son falsos (foto:captura de pantalla)

En conferencia de prensa Claudia Sheinbaum señaló que el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda está siendo encubierto por el Fiscal de General de Justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Ganadara, y recalcó que las irregularidades en el seguimiento de los hechos se deben a nexos entre las autoridades de la comunidad y el presunto feminicida:

Fiscalía de la CDMX realizó una segunda necropsia a Ariadna Fernanda para esclarecer las causas de su muerte Familiares de la víctima rechazaron la versión del estado de Morelos y argumentan que la joven tenía lesiones de golpes en el cuello y en un brazo

“En este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos quisó ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente con los nexos con el probable feminicida”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con la jefa de la capital el caso de encubrimiento por parte del fiscal de Morelos será llevado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y presentado ante la Fiscalía General de la República ya que se necesita investigar los lazos entre el fiscal de justicia y el presunto culpable para determinar las acciones correspondientes.

Lo que se sabe del caso de Ariadna Fernanda, la joven hallada muerta en la carretera a Tepoztlán La joven fue vista con vida por última vez el 30 de octubre, día en que estuvo en una reunión en la Condesa

Según la información proporcionada por las cámaras de seguridad a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la víctima fue trasladada sin vida desde el apartamento ubicado en la delegación Cuauhtémoc y que además presentaba signos de violencia. Estas declaraciones contradicen la carpeta de investigación expuesta por el fiscal de Morelos, quien declaró que el caso de Adriana no había sido un feminicidio.

Sobre las imágenes presentadas en la conferencia es posible visualizar a la víctima siendo cargada por el culpable identificado como Rautel “N”.

La Fiscalía dijo que Ariadna Fernanda no fue asesinada, pero las evidencias sugieren lo contrario Familiares y amigos de la joven rechazaron la versión oficial; aseguran que se trata de un femincidio

“Ella ya sin vida es subida a un vehículo, por la persona que se entrega hoy, y se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado”, puntualizó la jefa de Gobierno.

La jefa de Gobierno presentó imágenes inéditas del feminicidio de Ariadna Fernanda (Foto: Twitter/@Claudiashein)

En la conferencia encabezada por la funcionaria Sheinbaum se presentaron las distintas versiones sobre el caso de la joven asesinada el pasado 30 de octubre y se recalcó que no murió por una broncoaspiración etílica como había sido determinado por la Fiscalía de Morelos.

De acuerdo con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernetsina Godoy, se realizó una segunda necropsia a la víctima tras la inconformidad de los familiares en donde se determinó que la mujer de 27 años sufrió un trauma múltiple clasificado como mortal. Ante esto la jefa de gobierno señaló que el primer informe proporcionado por las autoridades de Morelos es falso y en conveniencia de los agresores:

“En una investigación en donde sencillamente se recuperan las imágenes, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos hubiera querido llegar a la verdad lo podría haber hecho, pero deciden no hacerlo y no solo eso sino que decide a decir públicamente que no es feminicidio. La verdad mucha indignación” señaló Sheinbaum.

La titular capitalina señaló que los casos de feminicidios no serán tratados sin la responsabilidad que se les merece. Recalcó que no habrá impunidad para ninguno de ellos y en especial en el caso de Ariadana Fernanda:

“Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio. Como lo he dicho siempre, en nuestro caso siempre vamos a estar de lado de la víctimas y de la justicia”, recalcó la jefa de gobierno.

A protester paints graffiti on the entrance of the Mexico City attorney general's office during a protest demanding justice after the death of Ariadna Fernanda Lopez, a 27-year-old woman who was found dead on a highway in Morelos state, in Mexico City, Mexico November 7, 2022. REUTERS/Raquel Cunha

Claudia Sheinbaum aseguró que se pondrá en contacto con el fiscal de Morelos para tratar el tema y señaló que es importante visibilizar las inconsistencias de las autoridades porque no se permitirá “más impunidad”. Ante esto la jefa de gobierno recalcó que el fiscal morelense ha estado desde la administración anterior.

Ante las inconsistencias del caso familiares y amigos de la víctima Ariadna Fernanda, se ha realizado una marcha para exigir justicia en el Monumento a la Revolución y piden a las autoridades el peso máximo de la ley a los feminicidas. Agradecieron a la jefa de gobierno, así como la fiscal de la CDMX por apoyar las exigencias y retomar el caso.

