Hombre le pidió perdón a su perrita tras regañarla por romper algo que hizo otra de sus mascotas y conmovió a usuarios en redes

Los perros son considerados por muchos como las mascotas más leales, sin embargo, varios de ellos suelen ser intempestivos y no están exentos de cometer travesuras como ensuciar cosas o romperlas. Pero como un crimen por resolver, un hombre se hizo viral en TikTok tras aparecer sumamente arrepentido por haber regañado a una de sus perritas tras creer que había maltratado algo muy importante.

Fue a través de la cuenta de Gus y Cyn (@nomadarte55) donde se viralizó el momento en que una mujer estaba grabando a su pareja mientras acariciaba a una perrita de tamaño mediano llamada Duna.

“Regañé hoy a Duna muy fuerte, porque pensé que se había comido un papel, entonces me abalancé hacia ella con gritos y reclamos, pero cuando veo las cámaras había sido la pinch* Macachonda (otra perrita) la que había entregado un trabajo que tenía que entregar”, explicó el hombre mientras continuaba consolando a la animalita.

Posterior a esto se puede observar un fragmento del video captado por las cámaras de seguridad y se observa como, en efecto, no fue la perrita regañada quien tuvo la culpa de la situación.

“Aquí podemos ver como Maca es la autora intelectual de esta travesura, Tláloc (otro perro) se da cuenta que las cosas van a salir mal al igual que Duna, porque en cuanto vio que lo estaba destruyendo, ella mejor optó por salir de la escena del crimen. Tláloc también huyo y así fue como se quedó Macachonda destruyendo todo”, se escucha narrar a Cyn mientras se ve como la perrita toma un papel con los dientes y lo deshace sin piedad.

Posteriormente, Gus remarcó que después de que regañó a la mascota equivocada se sintió mal y por eso decidió ir a platicar con ella para pedirle una disculpa encarecida.

“Entonces Dunita como que se sacó mucho de pedo porque la regañé a ella porque pues es como el malo del salón, que dices: ‘Fue este cabr*n’ y no, entonces estoy así como: ‘Te vengo a decir unas cosas, voy a ser un mejor padre por los dos, pero es que a veces tu papá viene cansado del trabajo”, dijo y después agregó en tono de broma: “Tú sabes que tu mamá no me ayuda”.

El hombre le prometió a Duna que daría lo mejor de sí y que sería una mejor persona para ella: “Quiero que sepas que te amo y que hoy la cagué”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron conmovidos con el tierno momento de reconciliación.

“Narración, protagonistas, responsabilidad afectiva, perritos malvados y no malvados, este video lo tiene todo”. “el mejor video, con escenas del crimen y todo!!!!”. “Duna no quiere perdón, quiere venganza”. “Wey... lloré, ojalá los padres que tienen hijos que ellos engendran algún día desarrollen la capacidad de pedir perdón”, son algunas de las menciones.

Así, ante los cuestionamientos de algunos cibernautas respecto a por qué creyeron en primera instancia que Duna era la culpable, Gus mencionó en otro Tiktok que es una perrita traviesa.

“Duna desde que la adoptamos fue un cagader*, de cachorra era super ansiosa. Esto era constante todos los días, ve nada más ”, dijo y mostró imágenes de macetas destrozadas y un gran desastre.

