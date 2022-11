Elon Musk ya despidió a los empleados de Twitter México

Elon Musk tomó medidas drásticas en Twitter México REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La llegada de Elon Musk a Twitter ya está dejando consecuencias y muestra de ello es la información surgida este viernes respecto del despido de la plantilla de Twitter México.

Usuarios de la red social se han pronunciado ante los despidos en la empresa. No existe una cifra oficial sobre el número de personas que habrían perdido su trabajo, ni el tipo de personal. Cabe destacar que Elon Musk realizó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares.

Se volvió tendencia Twitter México en dicha red social debido a que los usuarios se han pronunciado con mensajes. Uno de ellos dice: “Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos @TwitterMexico, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología” refirió @PistolaMendoza.

En un hilo, la usuaria que se hace llamar Pistolita nombró a algunos de sus compañeros y destacó sus habilidades para que puedan encontrar trabajo: “@bluemonkeymx tremenda directora de arte, increíblemente creativa y con un espíritu de equipo imbatible”, escribió.

Además, la ex empleada se despidió de la empresa de Twitter México con un otro mensaje: Es lo que me dejó Twitter, es lo que me llevo. Gracias, Twitter. Gracias a todos mis clientes en #Latam, hicimos cosas increíbles”, finalizó en sus mensajes.

También hubo reacciones de algunos personajes públicos, como Chumel Torres, quien se sorprendió ante esta noticia y escribió “INRI TWITTER MÉXICO”.

Elon Musk corrió a toda la plantilla de Twitter México.



OLOVORGO — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 4, 2022

Pedro Porto se despidió del equipo de Twitter México

El director de Twitter Next para Latinoamérica, Pedro Porto publicó una foto de los integrantes de Twitter México, quienes sufrieron un recorte de trabajo por parte de la empresa. Posteriormente, su cuenta fue configurada como privada.

Pedro Porto junto con sus excompañeros de Twitter México.

En Latinoamérica, Twitter Next es un conjunto de 10 personas de diferentes áreas, como desarrolladores, creativos, gerentes, y especialistas en marketing. Esye equipo se dedica a promover contenido especializado en el que contempla un listado de figuras públicas; Argentina, México, y Brasil son los países con los que se colabora primordialmente.

A ello, se le suma la labor de impulsar campañas para reforzar sus vínculos con marcas y diversos líderes para ligarlos a los temas más relevantes de eventos mundiales.