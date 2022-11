Reforma Electoral: el INE no ocultó que los mexicanos apoyan la iniciativa de AMLO

Encuesta del INE revela que el pueblo apoya a AMLO en la reforma electoral (Foto: Cuartoscuro)

Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), negó que se ocultara información alguna en relación a la encuesta que revela que el pueblo de México está en favor de la Reforma Político-electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una entrevista vía telefónica con Ciro Gómez Leyva, el maestro en Sociología Rivera Velázquez explicó, este miércoles 2 de noviembre, que “es falso que se haya ocultado la información, de hecho fue entregada en octubre una vez que se obtuvieron los resultados”.

Esto porque el INE, a través de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), realizó un sondeo en el que consultó al pueblo mexicano su parecer sobre la iniciativa que promueve el Ejecutivo Federal en relación a modificar el sistema político y electoral de México, donde los encuestados se mostraron en favor de los puntos promovidos por López Obrador. Dicho ejercicio fue realizado en septiembre y, de acuerdo con Morena, el INE ocultó la información por contravenir su agenda política.

El INE no ocultó la información, sólo es un poco más difícil de encontrar (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Sin embargo, el consejero señaló para Grupo Fórmula que, desde mediados de octubre, esta información se difundió: “Se hizo público por medio del portal de Transparencia; más tarde, varios días después Morena solicitó esta información y la Coordinación de Comunicación Social la remitió a la Secretaría Ejecutiva, dándole la vía por cuestión de transparencia”.

Al respecto, reconoció que la información solicitada, por una falla humana, no fue entregada de inmediato, “ahí hubo una falla operativa o administrativa por la cual no se le entregó a Morena de inmediato”, destacó en la entrevista que le realizó el periodista, pero negó rotundamente la intención de ocultar información a la ciudadanía.

Y, aunque los resultados de la encuesta no fueron difundidos entre las decenas de boletines que el INE publica mensualmente, éstos pueden ser consultados en la plataforma de transparencia, por lo que el consejero aseguró que el instituto a cargo de Lorenzo Córdova nunca tuvo la intención de desinformar a la población en razón de difundir sobre la buena acogida que tiene la iniciativa del Presidente de la República.

La encuesta del INE confirma que el pueblo apoya la reforma de AMLO (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Finalmente, condenó el contexto oprobio contra el INE, pues aseguró que el organismo electoral ha sido objeto de ataques y, en ese contexto, se puede entender que la ciudadanía redujera su confianza en el instituto; sin embargo, se debe de considerar la población en general no estaba enterada de que el INE realizara dicho estudio y es esta falta de difusión la que fue condenada por los abanderados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por su cuenta, los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) no tardaron en condenar la baja difusión del INE en relación a una encuesta que contradice su agenda política ante la reforma electoral de AMLO, esto porque las estadísticas señaladas por la gente consultada contradice lo promovido por el INE y los partidos de oposición y, al mismo tiempo, legitima la iniciativa del jefe del Ejecutivo Federal ante el pueblo y sus ganas de cambiar el sistema político-electoral.

“La encuesta que levantó y ocultó el INE demuestra que las y los mexicanos apoyan la Reforma Electoral propuesta por nuestro presidente. ¿Por qué se empeñan en ocultar la verdad? ¿Por qué se oponen a que nuestra democracia avance? Fácil, lo suyo es el interé$”, escribió la diputada Andrea Chávez.

La encuesta que levantó y ocultó el INE demuestra que las y los mexicanos apoyan la Reforma Electoral propuesta por nuestro Presidente.



¿Por qué se empeñan en ocultar la verdad?



¿Por qué se oponen a que nuestra democracia avance?



Fácil, lo suyo es el interé$. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) November 2, 2022

¿Qué revela la encuesta del INE sobre la reforma electoral de AMLO?

Lo primero que se destaca es que el 51% de la ciudadanía está de acuerdo con la Reforma Político-electoral; asimismo, el 78% ve con buenos ojos que los consejeros del INE y los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deban de ser sometidos al voto popular; el 52% de los encuestados quiere que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); también están a favor de que se reduzca el presupuesto al INE, esto porque el 55% se decantó en favor de esta reducción en recursos tal y como lo planteó AMLO.

Bajo esa óptica, el 43% de los encuestados aseguró que el INE gasta demasiados recursos del erario público y que por tanto, está justificado el recorte. Otras cosas que el público manifestó en favor de AMLO es que coinciden al 72% en que los partidos políticos reciben mucho dinero, por lo que el 96% está de acuerdo en que se les pase tijera en presupuesto del erario.

Como si esto no fuera suficiente coincidencia con el presidente López Obrador, el 85% de los encuestados dijo que no ve vulnerado su derecho al voto con estas modificaciones, es decir, si la reforma de AMLO pasa, ésta no contará su derecho a la democracia, por lo que la baja difusión del INE ante estos resultados fue severamente criticada por los morenistas.

