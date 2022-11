Vincularon a proceso a “El Palapas”, relacionado al Cártel de Sinaloa en Chihuahua

12 individuos fueron vinculados a proceso derivado de los hechos violentos en Chihuahua (Foto: Especial)

Un total de 12 personas fueron vinculadas a proceso derivado de los hechos violentos registrados del pasado jueves 20 de octubre en Guachochi, Chihuahua. Los individuos son acusados por acopio de armas de fuego.

Cabe destacar que dentro de las personas procesadas se encuentra un hombre con el alias El Palapas, quien supuestamente sería uno de los líderes activos de Melquiades Díaz Meza alias El 13 y/o El Chapo Calín, individuo identificado como líder del Cártel de Sinaloa.

Fueron la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Chihuahua, las instituciones que obtuvieron la vinculación a proceso de 11 personas junto con El Palapas. Las acciones fueron informadas durante el martes 1 de noviembre.

Los hombres fueron identificados como Guadalupe “L”, Ismael “R”, Adrián ”M”, Víctor “C”, Ángel “E”, Demetrio “G”, Ulise “G”, Jasiel “M”, Jesús “V”, Rubén “C”, Refugio “M” y Jesús “C”.

Los ahora procesados fueron detenidos el pasado 20 de octubre (Foto: Sedena)

Según las autoridades, los hombres fueron hallados portando armamento, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Cabe recordar que el pasado 20 de octubre, durante la mañana se registraron detonaciones de arma de fuego debido a enfrentamientos, posterior a esto se registraron varias detenciones.

Luego del aseguramiento de los individuos fueron llevados a las oficinas de la FGR, en dicha ocasión el lugar fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

En agosto de 2021 El Chapo Calín fue detenido en Guachochi y fue identificado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa en la sierra sur de Chihuahua. En dicha ocasión el hombre se resguardó en una casa de seguridad que estuvo vigilado por aire y tierra por alrededor de 48 horas.

Apenas el pasado domingo 30 de octubre circuló un video donde un presunto miembro del Cártel de Sinaloa fue sometido a un interrogatorio, dicho individuo aseguró formar parte de La Chapiza, un brazo armado del Cártel de Sinaloa.

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

En dicha ocasión el interrogado tenía los ojos vendados, no tenía playera y estaba rodeado por personas armadas. Durante la grabación de tan solo un minuto con 20 segundos se pudo ver a los hombres con chalecos tácticos y con el rostro cubierto.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer.” dijo el hombre sometido.

La víctima estaba tirada en el piso y mientras un individuo le sostenía las piernas otro le propinó varias patadas

Por su parte, otro supuesto miembro del Cártel de Sinaloa fue humillado por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de una grabación que circuló en redes sociales se pudo ver a un hombre tirado y sin playera a quien un hombre armado le sostenía las piernas mientras otro le pateaba la cara en repetidas ocasiones.

En el lugar se pudieron ver vehículos y más personas armadas que aparentemente celebraban las acciones. Cabe destacar que la persona que grabó los hechos sería uno de los sicarios.

Uno de los presuntos sicarios comenzó a gritar: “Pura gente del 08″, mientras expresaba groserías. Además, no se precisó ni el lugar ni la fecha especifica donde sucedieron las acciones violentas que quedaron registradas en video.

