Víctor Guzmán cuestionó a Gerardo Martino por su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana

Víctor Guzmán habló de su ausencia en el Tricolor (Foto: Instagram/@pochoguzman95//@miseleccionmx)

Luego de consagrarse campeón en el Apertura 2022 con los Tuzos del Pachuca, Víctor Guzmán tuvo la oportunidad de ahondar en un tema que se ha robado la portada de diversos medios y de la afición mexicana, pues luego de su gran torneo como uno de los pilares del cuadro de Guillermo Almada, a la par fue una de las grandes ausencias en la prelista de Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Fue en una entrevista para ESPN donde el centrocampista de 27 años explotó por su ausencia en la Selección Mexicana pese a su gran rendimiento dentro del medio campo del cuadro campeón del Apertura 2022. Cabe recordar que Víctor Guzmán vistió por última vez la camiseta del Tricolor en el 2019, año en el que con Gerardo Martino a la cabeza únicamente disputó 19 minutos en un juego amistoso ante Paraguay.

El Pocho Guzmán se mostró incrédulo en primera instancia tras su inactividad desde hace más de 3 años con el cuadro Tricolor: “Rarísimo, ¿no?”, comenzó.

Cuestionado sobre si le dolía no estar considerado entre los elementos tricolores, Guzmán fue claro y sostuvo que el ‘Tata’ Martino es el que debe aclarar el tema.

“No me duele, estoy bien feliz. Eso le deberían preguntar al señor (Gerardo Martino), es el que toma las decisiones, lo he dicho en muchas entrevistas, en mi posición tengo los números más altos en asistencia y goles, si al final no le gusta creo ya es otra cosa”, aseguró para ESPN el centrocampista del Pachuca.

(Foto: Twitter/Tuzos)

Desde su llegada a Pachuca, Guzmán se posicionó rápidamente como uno de los referentes del cuadro Tuzo, pues en el 2022 Guzmán jugó 39 encuentros en la fase regular y Liguilla, aportando once asistencias y ocho goles a la causa hidalguense.

Junto a elementos como Erick Sánchez y Luis Chávez, Víctor Guzmán ha formado una de las medias más destacadas de la Liga MX, algo que no ha sido suficiente para ganarse siquiera una convocatoria con el Tricolor.

En junio pasado, durante una entrevista con Fox Sports, Guzmán explicó las razones de su ausencia en selección: “Lo único que él (Martino) habló conmigo es que no me llamaba porque no cambiaba de ritmo, que siempre jugaba a un mismo ritmo. Al final él es el que elige, pero en mi posición se necesita atacar y dar volumen de juego y es lo que he hecho en mi club. De eso se trata mi posición y he ido haciendo cambio de ritmo”.

Así quedó la Selección Mexicana en el ranking FIFA del mes de octubre (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

¿Qué jugadores competirán con la Selección Mexicana en Qatar 2022?

Recientemente el entrenador de la Selección Mexicana presentó su lista de convocados en vísperas del Mundial y convocó a un total de 31 futbolistas que tienen las posibilidades de ir al torneo pues para la lista definitiva, la FIFA solo permitirá un total de 26 jugadores por país.

Los convocados por el Tata Martino son:

Porteros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (FC Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres), Néstor Araújo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) y Johan Vásquez (Cremonese).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Real Betis), Erik Gutiérrez (PSV), Héctor Herrera (Houston), Diego Lainez (Sporting Braga), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey) y Erik Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Chucky Lozano (Napoli), Henry Martín (América), Alexis Vega (Chivas) y Jesús Tecatito Corona (Sevilla).

