Así respondió AMLO sobre la defensa del INE por parte de la Iglesia Católica

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera este 1 de noviembre desde Palacio Nacional. (Foto: Captura de pantalla).

Tras el pronunciamiento del Episcopado Mexicano (CEM) que se une a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que la propuesta de Reforma Electoral es claramente regresiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó a decir que respeta profundamente a la iglesia católica.

“Nosotros somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias, la verdad es muy buena la relación con todas y excepcional la relación con el papa Francisco, es el mejor papa que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo y sin duda el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación.

Este martes 1 de noviembre durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal insistió en el respeto que le tiene al clero, aunque no coincida con su forma de pensar: “De toda maneras nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y de los libres pensadores, es su visión y la respetamos aunque no estemos de acuerdo en ese punto de vista. Sólo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos, pueblo; cratos, es poder. La democracia es el poder del pueblo y hay conservadores que quieren que nada más haya cratos sin demos, poder sin pueblo; no, no es el caso de la iglesia porque la iglesia es todo el pueblo”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

