“Luchador infatigable”: Epigmenio Ibarra celebró victoria de Lula da Silva y lo comparó con AMLO

Las barreras que impiden acelerar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas

Policías incumplen el protocolo para buscar a niñas y mujeres desaparecidas. No emiten rápidamente la nota de alerta. La norma deja en sus manos la activación de la Alerta de Emergencia, que moviliza a varias entidades para buscar a mujeres que sufrieron violencia antes de desaparecer. Pero aún hay policías que no activan esta herramienta porque creen que una desaparición no está vinculada a violencia de género, como feminicidio o trata de personas.