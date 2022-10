INAI llamó a la Semar a hacer pública la información de casos de acoso sexual y hostigamiento

Los médicos del Hospital Almenara operaron a la menor de 12 años por más de nueve horas. La madre de la niña denunció que la escuela aún no le pasa los registros de las cámaras de seguridad. Desde que se conoció el caso, varios padres de familia de otros colegios han denunciado que sus hijos sufren de acoso escolar.

