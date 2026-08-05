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¿Tienes tarjeta de crédito? Estos conceptos pueden salvarte de una deuda difícil de pagar

Es fundamental que las personas se familiarizaren con estos términos para la toma decisiones informadas, así como para comparar alternativas financieras

Dos tarjetas de crédito, una Visa y otra Mastercard, sobre el teclado de un ordenador portátil.
Dos tarjetas de crédito, una Visa y otra Mastercard, sobre el teclado de un ordenador portátil (Canva)
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Contar con una tarjeta de crédito puede abrirte muchas puertas para adquirir bienes, pagar servicios o resolver imprevistos. A pesar de esto, si no comprendes sus características principales y el lenguaje financiero asociado, podrías poner en riesgo tu economía. La falta de información suele llevar a que las personas utilicen estos productos sin considerar sus responsabilidades y posibles consecuencias.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aceptar este instrumento sin leer los conceptos clave del contrato o del estado de cuenta es más habitual de lo que parece. Familiarizarte con estos términos te permitirá tomar decisiones informadas, comparar alternativas y evitar caer en deudas difíciles de manejar. Es fundamental que quienes buscan contratar o ya poseen el plástico conozcan los aspectos esenciales de su funcionamiento.

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Antes de comenzar a utilizar este medio de pago, resulta necesario identificar y entender los elementos más relevantes que influyen en su uso responsable. Esto no solo protege tu bolsillo, sino que contribuye a una mejor administración de tus finanzas personales.

Infografía sobre tarjeta de crédito con iconos de calendario, reloj, dinero, calculadora y barras de progreso. Muestra texto explicando términos financieros y logo Infobae.
Una infografía de Infobae detalla los conceptos fundamentales de una tarjeta de crédito, como el límite, la fecha de corte, los intereses y las comisiones, para su comprensión y uso adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conceptos clave de la tarjeta de crédito: especificaciones fundamentales

Una tarjeta de crédito está conformada por varios conceptos que determinan su operación. Conocer cada uno te permitirá aprovechar sus ventajas y evitar sorpresas desagradables.

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  • Límite de crédito
    • Es la suma máxima que el banco te autoriza a utilizar.
    • Conforme pagas tu deuda, el límite se restablece y puedes volver a disponer de ese monto.
  • Fecha de corte
    • Es el día en que la institución financiera contabiliza tus consumos del periodo.
    • Las compras posteriores a esta fecha se registran en el siguiente ciclo.
  • Fecha límite de pago
    • Es el último día para saldar tu deuda sin intereses adicionales.
    • No cumplir con este plazo puede impactar tu historial y aumentar tu deuda.
  • Pago mínimo
    • Cantidad más baja que puedes abonar para mantener la tarjeta activa.
    • Pagar solo el mínimo alarga el tiempo para liquidar el saldo y eleva el costo total.
  • Pago para no generar intereses
    • Es el monto total que deberías cubrir antes de la fecha límite para evitar cargos extra.
    • Es la forma más recomendable de utilizar una tarjeta de crédito.
  • Intereses
    • Son los cargos que el banco aplica si no pagas el saldo completo.
    • Mientras más tardes en cubrir el total, más intereses acumularás.
  • CAT (Costo Anual Total)
    • Indicador que refleja el costo real del crédito e incluye intereses, comisiones, anualidad y otros gastos.
    • Un CAT bajo suele significar menor costo por financiarte.
  • Anualidad
    • Es el cobro que algunas tarjetas aplican cada año por el servicio.
  • Comisiones
    • Son cobros adicionales por operaciones como retiros en efectivo, pagos tardíos, reposición del plástico o uso internacional.

Comprender estos componentes es indispensable para usar esta herramienta de manera inteligente y proteger tu salud financiera.

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