Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

El influencer, quien fue ejecutado el pasado martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo, no se encontraba solo cuando ocurrieron los hechos. Otro colega del gremio, y además cantante, de nombre Alejandro Fierro estaba a su lado realizando dicho contenido para redes sociales.

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Alejandro Fierro, creador de contenido y amigo cercano de César Gastélum, relató el asesinato del influencer ocurrido el pasado martes 4 de agosto en Culiacán, en el canal de difusión de su cuenta de Instagram.

Horas después del crimen, el también cantante explicó que no tuvieron “malicia” al momento del ataque y describió cómo vio morir a su socio. El homicidio ocurrió en el estacionamiento de un restaurante, cuando dos hombres en motocicleta dispararon en la cabeza a Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo.

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Testimonio de Alejandro Fierro en Instagram

En mensajes publicados tras el asesinato, Alejandro Fierro expresó: “No me lo creo la verdad, estoy destrozado, él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos y te arrebataron la vida enfrente de mí es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida”. El influencer acompañó el texto con fotografías junto a Gastélum.

Alejandro Fierro, amigo del influencer asesinado, era el encargado de estar realizando la transmisión en vivo ya que era para su canal de YouTube (Captura)

Horas después, Fierro agregó: “Gracias a toda la gente que se preocupa por mí, estamos bien gracias a Dios, el mermas se fue haciendo lo que más amaba y yo no entiendo para nada esta situación. La gente que lo conocía sabía que era la persona más noble de corazón, humilde y feliz, te amé demasiado carnal y siempre lo haré compadre. Por qué te fuiste, me dejaste solo, tú sabías que eras mi único amigo en estos momentos, todo lo que vivimos juntos, yo no puedo seguir sin ti compadre, te amo en serio, no te lo merecías nunca eso, me dejaste sin saber qué voy a hacer de mí sin ti, nunca me enseñaste eso”.

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El creador de contenido resultó ileso, pero su testimonio y reacciones han dado visibilidad al caso que involucró a figuras del entretenimiento en redes (Captura)

El canal de difusión de Instagram de Fierro incluyó varias historias con fotografías y mensajes reiterativos: “Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste, te amo, no me lo creo y no te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender, Dios te tenga en su Santa Gloria y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, que no se lo deseo a nadie”.

El asesinato de César Gastélum en Culiacán

La noche del pasado 4 de agosto, César Gastélum fue asesinado a las 20:15 horas mientras grababa contenido para sus redes sociales en el estacionamiento de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Dos hombres en motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos disparó a la cabeza del influencer con un arma corta. Ambos huyeron del sitio.

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Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

Los agresores vestían pantalón de mezclilla. Uno portaba playera gris y el otro playera negra. Ambos llevaban cascos —uno naranja y el otro oscuro— y viajaban en una motocicleta Honda doble propósito, blanca con rojo y negro. El ataque quedó registrado en las cámaras de los acompañantes de Gastélum y en las de videovigilancia del establecimiento. El material se difundió en redes sociales minutos después del homicidio.

Reacción de los acompañantes y operativo policial

Al momento de los hechos, Gastélum se encontraba con dos colaboradores, quienes resultaron ilesos, aunque en estado de shock. En la transmisión en vivo se escuchó a uno de los acompañantes advertir: “vámonos, chicos”, mientras otro respondió: “no, la moto, la moto”. Un tercer comentario anticipó el peligro: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano acordonaron la escena y realizaron diligencias periciales. Los restos del creador de contenido fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. No hay personas detenidas ni se ha hecho pública una línea oficial de investigación.

“No teníamos malicia”, dice Alejandro Fierro

Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

En otra publicación, Alejandro Fierro escribió:

“Por qué, cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto que nació con un hermano, que empezó a funcionar, pasa esto. Perdí a un compañero, me duele el alma, perdónenme si no le contesto a nadie, no tengo el valor de enfrentar esta situación ni las cosas que me están diciendo”, inició.

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“Mi mermas me dejaste solo, nunca había hecho un equipo tan sólido que los dos tuviéramos esas ganas por trabajar por algo nuestro. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años, te amo mi mermas, es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas, es una falta de respeto ... todo, todo lo que te pasó, no teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó, te mando un abrazo donde estés, me tiene”, finalizó.

Las palabras de Fierro reflejan su estado emocional tras el homicidio y la ausencia de sospecha previa al ataque. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación sobre el asesinato de César Gastélum.

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