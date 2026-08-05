Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

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La complicidad entre Salma Hayek y Valentina Paloma Pinault durante su paseo por Barcelona quedó registrada en el episodio de Carversations, emitido el 4 de agosto en Instagram. La aparición conjunta de la veracruzana y su hija de 18 años generó numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la relación cercana y el parecido que mostraron durante el recorrido.

Durante el paseo, madre e hija compartieron una conversación espontánea mientras recorrían tiendas vintage, hablaron de moda, redes sociales y hasta bromearon sobre sus gustos personales. La naturalidad del momento hizo que usuarios destacaran la relación entre ambas y señalaran el parecido físico que existe entre Salma y Valentina.

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En redes sociales, varios seguidores reaccionaron a las imágenes del encuentro y resaltaron la conexión entre las dos. Además del parecido, los comentarios se enfocaron en la confianza que mostraron frente a las cámaras y en la forma en que la actriz comparte momentos familiares sin perder su estilo cercano.

Salma Hayek y Valentina muestran su complicidad durante un paseo por Barcelona

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En el episodio, Salma Hayek presentó a su hija mientras explicaba que realizarían una salida de compras vintage. “Hola, soy Salma Hayek Pinault, y esta es mi hija, Valentina”, dijo la actriz antes de iniciar el recorrido por la ciudad española.

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Durante la charla, Valentina contó algunos de sus intereses actuales, como su gusto por ciertos accesorios y prendas. “Últimamente me han gustado mucho las bailarinas por primera vez”, comentó al hablar de las piezas que esperaba encontrar en las tiendas.

La conversación también mostró el sentido del humor que comparten. Salma bromeó sobre las habilidades de su hija al volante, mientras Valentina respondió entre risas: “Quizá en comparación contigo”, dejando ver la dinámica relajada que tienen fuera de los reflectores.

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El pato de Salma Hayek y los videos de animales que causaron comentarios

(Instagram)

Uno de los momentos que llamó la atención durante el episodio ocurrió cuando madre e hija hablaron sobre los contenidos que comparten en redes sociales. Salma explicó que suele enviarle videos de animales a Valentina porque considera que pueden dejar enseñanzas sobre la vida.

“Me encanta enviar videos de animales porque creo que a veces te enseñan mucho sobre la vida, los animales”, explicó la actriz durante la conversación. A partir de ahí, hablaron de distintos contenidos virales, incluyendo historias de animales que encuentran en internet.

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El momento del pato también generó comentarios entre usuarios, luego de que Valentina bromeara sobre la biografía de Instagram de su mamá y mencionara algunos elementos que aparecen en ella. “Tienes un pato, mamá”, dijo entre risas, en una conversación donde también hablaron de emojis y del estilo digital de Salma.

Redes sociales reaccionan al parecido entre Salma Hayek y su hija

Gracias a su padre y su madre, Valentina Paloma Pinault habla más de dos idiomas

La aparición de Valentina junto a su madre provocó una ola de comentarios entre seguidores que destacaron la similitud entre ambas. Usuarios señalaron que comparten rasgos físicos, además de una relación cercana que quedó reflejada durante el episodio grabado en Barcelona.

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Más allá del parecido, la conversación mostró la manera en que Salma acompaña a su hija en temas como redes sociales, privacidad y crecimiento personal. La actriz destacó que le gusta que Valentina mantenga su cuenta privada y tenga control sobre quién puede acceder a su vida diaria.

El episodio también dejó ver una faceta familiar de Salma Hayek, quien pocas veces comparte este tipo de momentos junto a su hija. La mezcla de humor, moda y anécdotas personales convirtió el encuentro en uno de los contenidos que más comentarios generó entre sus seguidores.

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