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Alessandra Rojo de la Vega propone intercambio de estatuas a Clara Brugada

En un video difundido en redes sociales, la titular de Cuauhtémoc ofrece entregar las piezas a cambio de asfalto y camiones recolectores

La funcionaria plantea que, en lugar de reponer las figuras, el gobierno capitalino entregue asfalto y camiones recolectores por un monto equivalente, para destinarlos a mantenimiento vial y servicios urbanos en la demarcación

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una propuesta pública dirigida a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para intercambiar las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro por obras públicas para la demarcación, luego de que el gobierno capitalino anunciara la reconstrucción de dichas figuras.

La propuesta de intercambio

De acuerdo con lo difundido por la propia alcaldesa en un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria planteó a la jefa de Gobierno intercambiar las estatuas por obras públicas en la demarcación. Según el planteamiento, el gobierno capitalino entregaría a la alcaldía asfalto y camiones recolectores de basura por un valor equivalente al de las esculturas, mismas que —afirmó— permanecen bajo resguardo de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Puntos centrales de la propuesta, según Rojo de la Vega:

  • Las esculturas ya no estarían expuestas en la vía pública
  • El monto equivalente se destinaría a mantenimiento vial y recolección de basura
  • La oferta fue dirigida públicamente a Brugada a través de redes sociales
En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega plantea entregar las figuras a cambio de asfalto y camiones recolectores, con un valor equivalente, para destinarlos a bacheo y limpia en la demarcación
En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega plantea entregar las figuras a cambio de asfalto y camiones recolectores, con un valor equivalente, para destinarlos a bacheo y limpia en la demarcación

Origen de la disputa

Las estatuas, conocidas oficialmente como Monumento Encuentro, fueron retiradas en julio de 2025 del Jardín Tabacalera por instrucción de Rojo de la Vega. La alcaldesa informó en ese momento sobre el retiro de las dos figuras a través de sus redes sociales y argumentó irregularidades en su instalación, entre ellas la falta de un permiso del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP).

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Posteriormente, la funcionaria sostuvo que, conforme al artículo 53 de la Constitución local y la Ley Patrimonial del Distrito Federal, la ley respalda su facultad para retirar e incluso subastar las esculturas, al considerar que pertenecen a la alcaldía y no al gobierno central.

Postura del gobierno capitalino

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Brugada, anunció la semana previa a la propuesta que las estatuas de Castro y Guevara serían reconstruidas y colocadas en algún punto de la ciudad. Brugada reconoció que existe desacuerdo entre algunos vecinos y la propia alcaldesa, pero indicó que otros ciudadanos respaldan la permanencia de los monumentos, por lo que el gobierno capitalino procederá con la reconstrucción.

La administración capitalina, encabezada por Clara Brugada, señala que las piezas se reinstalan en algún punto de la ciudad pese a diferencias con ciertos residentes y con la alcaldesa, y ante el respaldo de otros ciudadanos

Contexto adicional

En el mismo mensaje, Rojo de la Vega hizo referencia a otras obras del gobierno capitalino, entre ellas la Calzada Flotante de Tlalpan. Tras su inauguración en junio de este año, la obra presentó encharcamientos importantes y filtraciones de agua hacia estaciones del Metro en su primer día de operación, mientras que autoridades capitalinas señalaron que se trataba de trabajos de mantenimiento pendientes.

La confrontación entre ambas funcionarias se da en un contexto de mayor tensión política, de cara a las elecciones de 2027, en las que Rojo de la Vega buscará la reelección como alcaldesa de Cuauhtémoc. Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha respondido formalmente a la propuesta de intercambio planteada por la alcaldesa.

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