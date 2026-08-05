EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

13:14 hsHoy
Precaución vial: jubilados del IMSS realizan una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que genera afectaciones a la circulación en la zona del Centro Histórico.
Se recomienda anticipar tiempos de traslado y utilizar vías alternas.
13:13 hsHoy
Precaución vial: se reportan semáforos en modo intermitente en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, por lo que la circulación es controlada de manera preventiva.
Se recomienda disminuir la velocidad, ceder el paso y extremar precauciones al atravesar la intersección.