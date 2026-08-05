EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Últimas noticias

Brianda Deyanara cumple años en medio del llanto por su cambio de cuarto: enfrentamiento con Karina Torres opaca los festejos La influencer nacida en Tijuana festeja este 5 de agosto dentro del reality de Televisa, donde compartió un video y recibió felicitaciones de sus compañeros en una jornada marcada por tensiones dentro de la casa

Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de agosto La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León este 5 de agosto El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado