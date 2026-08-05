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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

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13:14 hsHoy

Precaución vial: jubilados del IMSS realizan una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que genera afectaciones a la circulación en la zona del Centro Histórico.

Se recomienda anticipar tiempos de traslado y utilizar vías alternas.

13:13 hsHoy

Precaución vial: se reportan semáforos en modo intermitente en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, por lo que la circulación es controlada de manera preventiva.

Se recomienda disminuir la velocidad, ceder el paso y extremar precauciones al atravesar la intersección.

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