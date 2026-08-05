Así reaccionó en vivo La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

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Durante una transmisión en vivo en TikTok del pasado martes 4 de agosto de 2026, la influencer trans conocida como La Beba se enteró en tiempo real del asesinato de César Gastélum, creador de contenido con quien había grabado un video apenas tres días antes para promocionar el narcocorrido La cita fresita 2.

La noticia sorprendió a La Beba en plena transmisión y generó controversia entre internautas por la reacción que mostró ante la muerte del influencer.

Internautas cuestionan reacción de ‘La Beba’ en TikTok

Usuarios en redes sociales viralizaron el fragmento del en vivo donde La Beba recibe la noticia sobre el ataque a Gastélum. La creadora de contenido, identificada como La Beba, estaba en plena conversación cuando uno de sus seguidores comentó sobre el asesinato.

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La reacción de la influencer fue percibida por internautas como distante, pues continuó la transmisión y expresó preocupación por una serenata que, supuestamente, Gastélum le llevaría al día siguiente.

Frases como “Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata. Ay, a ver” fueron compartidas en plataformas digitales, alimentando el debate sobre la empatía de la influencer ante la noticia.

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Este video muestra a una mujer, identificada como 'La beba', participando en una transmisión en vivo. Durante la emisión, un texto superpuesto informa que la mujer se entera del fallecimiento de su cita, César Pantoja. Se observan comentarios de espectadores en pantalla. La mujer presenta diversas expresiones mientras interactúa con el contenido.

Última aparición en redes: “La verdadera cita fresita”

Tres días antes del asesinato, César Gastélum publicó en sus redes sociales un video junto a La Beba. En la imagen se observa a una mujer con vestido rojo y a un hombre con camisa oscura y sombrero, de pie en lo que parece ser un restaurante. Sobre la mesa hay un ramo de rosas y flores mixtas.

El texto que acompaña la publicación dice: “La verdadera cita fresita @labebaa__ #fyp #citafresita”. Este video se viralizó tras el crimen, convirtiéndose en uno de los últimos registros públicos del creador de contenido.

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Asesinato de César Gastélum durante transmisión en vivo

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Dos sujetos en motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos disparó en la cabeza al influencer, quien estaba acompañado de dos colaboradores que resultaron ilesos pero en estado de shock.

El ataque fue perpetrado alrededor de las 20:15 horas, cerca del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los agresores, vestidos con pantalón de mezclilla y playeras gris y negra, portaban cascos y huyeron en una motocicleta Honda blanca con rojo y negro.

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Imágenes y videos del ataque circulan en redes sociales

El homicidio quedó registrado en las cámaras con las que los acompañantes de Gastélum filmaban contenido, así como en el sistema de videovigilancia del establecimiento. Los videos circularon en redes sociales minutos después del asesinato, generando un fuerte impacto entre seguidores y creadores de contenido.

Así reaccionó en vivo La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias periciales.

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El corrido bélico “La cita fresita 2.0” y su contenido

El video donde aparecen juntos Gastélum y La Beba está acompañado por el tema La Cita Fresita 2.0, interpretado por Grupo Azteca. La canción, clasificada como corrido bélico, combina referencias a relaciones sentimentales con elementos de lujo, vehículos de alta gama, fiestas exclusivas y la presencia de personas armadas.

La letra incorpora frases sobre protección de un grupo, poder económico y un entorno vinculado con el crimen organizado. El propio Gastélum escribió en la publicación: “La verdadera cita fresita”.

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Sin relación confirmada entre la canción y el crimen

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista alguna relación entre la letra de la canción y el asesinato de César Gastélum. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa continúa con la investigación para esclarecer el móvil del ataque y localizar a los responsables.

No hay personas detenidas ni identificación pública de los agresores. El crimen ha generado múltiples reacciones en redes sociales y ha reavivado la conversación sobre los riesgos que enfrentan quienes producen contenido digital en la región.

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