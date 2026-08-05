UNAM cancela contrato con Territorium Life, empresa que realizó examen de admisión: auditarán proceso de contratación

Fotografía de archivo que muestra la Biblioteca Central y Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen de admisión a la licenciatura en línea, tras detectar anomalías durante la prueba.

Derivado de esto, el abogado general de la institución, Hugo Concha, dio a conocer que realizarán dos tipos de auditorias a través de una empresa especializada, así como algunas revisiones y acciones legales sobre el proceso que se llevó a cabo durante el periodo del 23 de mayo al 10 de junio de 2026:

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Auditoría tecnológica donde se revisarán detalles de la plataforma y de todo el sistema que comprende esta.

Auditoría al proceso de contratación, con la finalidad de deslindar cualquier responsabilidad en la que se haya incurrido.

“Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento en auditoría interna. Estamos obligados también por norma, cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que lo haga el órgano de la universidad”, declaró el asesor jurídico.

Asimismo, reveló que el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer una revisión de contrato entre la compañía de tecnología educativa y la universidad.

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“Los servidores detectan cuándo hay salidas de información y a dónde son esas salidas de información, revisar los discos, revisar los servidores, revisar justamente el documento de la plataforma. Queremos, estamos muy interesados justamente en llevar a cabo esa auditoría”, aseguró Hugo Concha.