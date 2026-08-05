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UNAM cancela contrato con Territorium Life, empresa que realizó examen de admisión: auditarán proceso de contratación

El inicio de cursos de licenciatura para estudiantes de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 será el lunes 31 de agosto de 2026

Fotografía de archivo que muestra la Biblioteca Central y Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
Fotografía de archivo que muestra la Biblioteca Central y Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen de admisión a la licenciatura en línea, tras detectar anomalías durante la prueba.

Derivado de esto, el abogado general de la institución, Hugo Concha, dio a conocer que realizarán dos tipos de auditorias a través de una empresa especializada, así como algunas revisiones y acciones legales sobre el proceso que se llevó a cabo durante el periodo del 23 de mayo al 10 de junio de 2026:

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  • Auditoría tecnológica donde se revisarán detalles de la plataforma y de todo el sistema que comprende esta.
  • Auditoría al proceso de contratación, con la finalidad de deslindar cualquier responsabilidad en la que se haya incurrido.

“Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento en auditoría interna. Estamos obligados también por norma, cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que lo haga el órgano de la universidad”, declaró el asesor jurídico.

Asimismo, reveló que el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer una revisión de contrato entre la compañía de tecnología educativa y la universidad.

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“Los servidores detectan cuándo hay salidas de información y a dónde son esas salidas de información, revisar los discos, revisar los servidores, revisar justamente el documento de la plataforma. Queremos, estamos muy interesados justamente en llevar a cabo esa auditoría”, aseguró Hugo Concha.

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