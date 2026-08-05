Mujer es arrastrada por un automóvil tras presunto conflicto vial en Monterrey; el momento quedó en video

El caso ocurrió en una de las principales avenidas de Monterrey y hasta el momento no se ha informado oficialmente el estado de salud de la víctima.

Guardar

Un presunto conflicto de tránsito registrado en Monterrey, Nuevo León, terminó en una escena que ha generado indignación en redes sociales. Una mujer fue arrastrada por varios metros por un automóvil luego de sostener una discusión con el conductor de otro vehículo, un hecho que quedó grabado por personas que circulaban por la zona y que rápidamente comenzó a difundirse en distintas plataformas digitales.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la capital regiomontana. Aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer una versión oficial sobre lo ocurrido, el video captado por testigos muestra parte de los momentos posteriores al presunto choque que habría originado el enfrentamiento entre ambas personas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes, la mujer se colocó frente a la ventanilla del conductor de un Nissan Sentra color plata, aparentemente con la intención de reclamarle por un supuesto percance vial y exigir que respondiera por los daños ocasionados a su automóvil.

El presunto responsable aceleró su vehículo durante una discusión provocada, aparentemente, por un choque entre ambas unidades.

En la grabación se observa que la víctima vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y lentes. Durante varios segundos permaneció junto al vehículo mientras intercambiaba palabras con el automovilista, quien aparentemente seguía al volante sin descender de la unidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando el conductor decidió acelerar el automóvil. La mujer, que permanecía frente a la puerta del conductor, fue empujada por el movimiento del vehículo y terminó siendo arrastrada varios metros sobre la vialidad.

Las imágenes muestran cómo la víctima intenta mantenerse de pie mientras el automóvil continúa avanzando, hasta que finalmente pierde el equilibrio y cae sobre el pavimento. El Nissan Sentra siguió su marcha mientras otros automovilistas que transitaban detrás presenciaban la escena.

PUBLICIDAD

Las personas que viajaban en un vehículo ubicado inmediatamente detrás del automóvil involucrado reaccionaron de inmediato y comenzaron a pedirle al conductor que detuviera la marcha para auxiliar a la mujer, quien permanecía tendida sobre la carpeta asfáltica tras el incidente.

El video también permitió apreciar algunos detalles del vehículo presuntamente involucrado. En las imágenes se distingue que el Nissan Sentra portaba las placas SPZ-585-A, correspondientes al estado de Nuevo León, información que comenzó a ser compartida por usuarios de redes sociales tras la difusión del caso.

PUBLICIDAD

El presunto incidente vial quedó registrado por otros automovilistas y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

A pesar de la viralización del video, todavía existen diversas incógnitas sobre lo ocurrido. Hasta ahora no se han esclarecido las circunstancias que originaron la discusión entre ambas personas ni se ha confirmado oficialmente si el altercado comenzó a raíz de un choque entre los vehículos.

De igual forma, las autoridades no han informado si el conductor fue identificado o localizado tras los hechos, ni si existe una denuncia formal relacionada con el caso. Tampoco se ha precisado si alguna corporación de seguridad inició una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

Otro aspecto que permanece sin confirmación es el estado de salud de la mujer. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre las lesiones que pudo haber sufrido tras ser arrastrada y caer sobre el pavimento.

Mientras tanto, el video continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios han solicitado que el caso sea investigado y que se esclarezcan las circunstancias del incidente.

PUBLICIDAD

Por ahora, la grabación constituye el principal registro público de lo sucedido en el cruce de Fidel Velázquez y Bernardo Reyes. Será la información que proporcionen las autoridades la que determine qué ocurrió antes del altercado, si existió un hecho de tránsito previo y qué acciones legales podrían derivarse de este presunto caso de violencia vial ocurrido en Monterrey.