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DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

Terry Cole, titular de la agencia antidrogas de EEUU, afirmó que la organización mantiene su poder mediante la violencia y la corrupción

Terry Cole (el segundo de izquierda a derecha) sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción. (Crédito: Reuters)
Terry Cole (el segundo de izquierda a derecha) sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción. (Crédito: Reuters)
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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene su capacidad operativa gracias a una estructura basada en violencia, corrupción y presuntas redes de protección dentro del gobierno mexicano que, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), facilitan actividades como el tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la organización criminal no perdió fuerza tras la muerte de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y aseguró que el grupo mantiene una amplia red que le permite continuar con sus operaciones.

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“La muerte del Mencho no terminó con el CJNG. Esto resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, declaró el funcionario estadounidense durante una conferencia realizada este miércoles.

Cole sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción.

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“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al CJNG y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”, afirmó el jefe de la DEA.

“El 03”, el nuevo objetivo de la DEA tras la caída de “El Mencho”

Durante su intervención, Terry Cole señaló que, con base en inteligencia de la DEA, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el control del CJNG después de la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes.

El funcionario estadounidense identificó a Valencia González como la nueva cabeza de la organización criminal y aseguró que actualmente es el principal objetivo de la agencia antidrogas.

El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó Cole.

El señalamiento ocurre luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incrementara a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Valencia González.

La administración estadounidense también anunció recompensas contra otros integrantes del CJNG, entre ellos Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En total, Washington ofreció recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del grupo criminal, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.

El titular de la DEA, Terry Cole, durante una conferencia de prensa el pasado 23 de junio. (Crédito: Reuters)
El titular de la DEA, Terry Cole, durante una conferencia de prensa el pasado 23 de junio. (Crédito: Reuters)

CJNG mantiene presión de Estados Unidos tras muerte de su fundador

Estados Unidos mantiene al CJNG como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al considerar que representa una amenaza por sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la organización cuenta con una estructura internacional que combina actividades ilícitas con mecanismos financieros y redes de apoyo para mantener sus operaciones.

Las nuevas acciones contra el CJNG incluyen también restricciones de visa contra familiares, socios personales y comerciales cercanos a integrantes del grupo sancionados por Washington.

De acuerdo con el Departamento de Estado, 65 personas fueron incluidas en estas medidas y 26 visas vigentes fueron revocadas como parte de la estrategia para limitar el movimiento de operadores vinculados con la organización criminal.

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