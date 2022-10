“La que a hierro mata, a hierro muere”; Jorge Triana se burló de Layda Sansores por contraataque de Díaz Durán

El diputado panista lanzó contra Sansores (fotos: Especial)

Siguen las confrontaciones dentro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues ahora el consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Alejandro Rojas Díaz Durán, mostró su contra jugada hacia Layda Sansores.

Pues como había advertido, este miércoles por la noche presentó su Miércoles del León como respuesta a los presuntos mensajes entre Ricardo Monreal y Alejandro Alito Moreno Cárdenas en los que estarían tratando de arreglar un acuerdo para hacer una alianza entre el PRI y Morena.

Y como era de esperarse, el morenista difundió información comprometedora de Layda Sansores pues esta habría obtenido múltiples propiedades de manera sospechosa, razón por la que la llamó “la reina del cash”, referenciando el libro de El Rey del Cash.

En la primera emisión del programa aseguró que la gobernadora y su familia estaban vinculadas a 83 propiedades, 34 sin comprobar y que habría conseguido seis terrenos el 1 de agosto del 2014 que equivalen a una superficie total de un millón 435 mil 20 m².

El consejero de Ricardo Monreal lanzó un contragolpe a Layda Sansores, luego de las conversaciones filtradas en el "Martes del Jaguar". (Fotos: Cuartoscuro)

Ante estas revelaciones, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana, aseguró que Díaz Durán y Ricardo Monreal habían dado un manazo en la boca a Sansores San Román por las propiedades.

“Vaya manzo en la boca que le ponen @RicardoMonrealA y @rojasdiazduran a @LaydaSansores. Revelan que la gobernadora tiene 34 propiedades sin comprobar. Fueron adquiridas en tiempo récord y a precios ridículos. La que a hierro mata, a hierro muere”

“Representa a esa vieja clase política”: Díaz Durán

Fue el pasado 24 de octubre que Alejandro Rojas salió en defensa del senador morenista Ricardo Monreal a través de sus redes sociales donde indicó que presentará el Miércoles del León para presentar materiales como lo hace la campechana.

Por lo que a través de redes sociales y tras una demora de casi una hora y media, acusó a la mandataria local de realizar el trabajo sucio para “arrodillar” a sus adversarios, señalando que se asemejaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ser una muestra más de la política del pasado.

También la acusó de cometer un acto ilegal al presentar supuestas pruebas ante la ciudadanía, pues señaló que eso solo le corresponde a las autoridades, violar códigos penales locales, como el de la Ciudad de México, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al presentar pruebas de espionaje y su manipulación.

Díaz Durán presentó el número de propiedades vinculadas a la familia de Layda Sansores. (Captura: Facebook/Alejandro Rojas Díaz Durán)

Tras esto la nombró “reina del cash” por haber obtenido múltiples propiedades de manera sospechosa: “Representa a esa vieja clase política porque así se formó y así se enriqueció”

Y mostró una lista con las siguientes propiedades, cuya fuente no reveló:

- Terreno de 25 mil 719 m² en Tuxtla Chico, Chiapas por compraventa, pagado de contado a $1.50 por m² con un valor de adquisición de 40 mil pesos. Adquirido el 7 de diciembre de 2006.

- Terreno de 8 mil 922 m² en Cacahoatán, Chiapas, por compraventa, pagado de contado a $2.24 por m² con un valor total de 20 mil pesos. Adquirido el 12 de enero de 2006.

- Terreno de 11 mil 699 m² en una ubicación desconocida adquirido por donación con un valor total de 25 mil pesos, del cual se habría vuelto propietaria el 1 de marzo de 2016.

También acusó que la razón por la que atacaba a Monreal era para interponerse en las aspiraciones presidenciales del coordinador de Morena en el Senado: “La verdad es que me parece que la intencionalidad es que se descarrile y tratarlo de hincar, pero yo creo que no se va a hincar, no nos vamos a hincar, yo tampoco”.

