“Yo no perdí, me entregaron”: Claudia Anaya acusó de traición a Alejandro Moreno en elecciones de Zacatecas

Las supuestas conversaciones entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal reveladas por Layda Sansores en su más reciente Martes del Jaguar habrían dejado en claro el trabajo en conjunto de ambos políticos para que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lograra la victoria en las elecciones de 2021 en Zacatecas con David Monreal, el hermano del senador, como candidato.

Sin embargo, detrás de dichos intereses, tomó relevancia una aparente traición de líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a su propia candidata para tal proceso, Claudia Anaya, pues su postulación habría estado presuntamente premeditada para impulsar a Monreal Ávila.

Esto fue planteado por la misma Anaya en sus redes sociales, pues luego de las revelaciones presentadas por la gobernadora de Campeche, aseguró que en dicho proceso electoral “yo no perdí, me entregaron”. Asimismo, exigió no sólo la destitución de Alito como presidente del partido tricolor, sino su retirada del ámbito político.

“Para mí esto significa una gran traición, pero no solamente una traición a mi persona, es una traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y una traición a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política”, escribió Anaya en un mensaje publicado vía Facebook.

