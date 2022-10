México confirmó que buscará ser sede de los Juegos Olímpicos para 2036

México buscará ser la sede para los Juegos Olímpicos de 2036 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), mostró un interés para que México sea sede olímpica de nueva cuenta, la tarde del miércoles 26 de octubre María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, confirmó la postulación oficial del país para albergar unos Juegos Olímpicos.

La presidenta del COM compartió en conferencia de prensa que México competirá por ser la sede de la competencia internacional para la edición de 2036. Desde las instalaciones de la SRE, María José Alcalá oficializó la postulación del Comité Olímpico, además de que estuvo acompañada por el canciller Ebrard Casaubón.

Adelantó que el mes de julio de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció al país como un postulante más para los Juegos Olímpicos de 2036, por lo que trabajarán en conjunto con el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser sede olímpica por segunda vez en su historia.

“Desde el pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos”

María José Alcalá agregó que a lo largo del proyecto contarán con el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores para contender con las otras ciudades que quieren la sede para 2036, como lo son Berlín, Alemania o Madrid, España.

Por ello, la presidenta del COM reconoció que será un proceso complejo para cumplir con todas las peticiones del COI y así ganar la sede.

Andres Villarreal, clavadista mexicano, durante su participación en Tokio 2020 (Foto: REUTERS/Marko Djurica)

“El camino no es fácil, es una gran competencia que tenemos. Pero México siempre ha demostrado su capacidad, su entereza a este tipo de eventos y una muestra fue en México 68″, expresó.

Otro punto que resaltó la presidenta del COM fue la cuestión económica ya que las últimas ciudades sedes han tenido que invertir un estimado de más de USD 10 millones, por lo que añadió que este tema no será un problema pues el COI ha apoyado a las sedes a no “endeudarse” para la realización del evento.

“Los Juegos Olímpicos han cambiado, los Juegos Olímpicos ahora bajo la batuta de nuestro presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha hecho que las ciudades puedan participar, países puedan participar sin ser endeudados […] simplemente ser sedes con una gran capacidad de organización y sustentabilidad”





