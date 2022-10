Por el bien de todos... “primero los sobres”: Xóchitl Gálvez arremetió contra AMLO y su hermano Pío

Xóchitl Gálvez condenó la aplicación de la justicia en el caso contra Pío López Obrador, hermano de AMLO (Foto: Archivo)

Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), condenó el desempeño de la justicia en México por lo ocurrido con Pío López Obrador, hermano del presidente de México, quien fue exhibido en un videoescándalo al recibir dinero en efectivo en sobres amarillos de la mano de David León Romero.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes 24 de octubre, Gálvez Ruiz indicó que, ante la pregunta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre si va a presentar otra denuncia en relación al caso, va a presentar muchas denuncias más, pues una mujer paciente: “no, no sólo voy a presentar otra, voy a presentar muchas”.

Para justificar esta decisión, la senadora señaló que, a la luz de las decisiones tomadas en el poder judicial, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) ha resultado ser completamente corrupto; sin embargo, manifestó que, a largo plazo, no se librará de la justicia.

“Señor presidente, me queda claro que ustedes no son iguales, porque son peores”, dijo desde la tarima instalada en el Senado de la República. Junto con esta postura, condenó que López Obrador minimizara que su hermano Pío recibiera sobres con dinero en efectivo y decir que no eran para su partido, sino para el movimiento que encabeza y que lo llevó a la silla presidencial.

“Todos lo vimos. Entregar dinero en efectivo es un acto de corrupción [...] ¿de dónde sacaron dinero para mantener su movimiento?”

Al calor de las declaraciones, Xóchitl Gálvez le reviró el “reto” a AMLO, pues en vez de aceptarlo en el sentido de que presentará una nueva denuncia, ella lo retó a él par que reconociera que el movimiento que lo llevó a ser el presidente de México “está lleno de irregularidades y de corrupción”.

En relación al destino de los recursos que hace referencia el videoescándalo, la senadora del PAN recordó que AMLO es el único político que ha recorrido todos los municipios de México, algo que no le parece que sea barato, por lo que planteó una serie de cuestionamientos para el mandatario.

La senadora del PAN arremetió contra el presidente y su hermano (Fotos: Cuartoscuro / Facebook / @Pío López Obrador)

“Visitar 2 mil 800 municipios requiere de mucho dinero, ¿de recursos públicos, señor presidente?, ¿era dinero de los pueblos indígenas de Chiapas?, ¿fue en cash?”

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado sostuvo que el presidente debe de rendir cuentas a la ciudadanía: “que ni crea que porque hoy tiene controlada la justicia, no le va a llegar. Seré paciente”.

“Tarde que temprano se hará justicia en este país para aquellos que les encantan primero los sobres”

Xóchitl Gálvez dijo que será paciente para la aplicación de la justicia en este caso (Foto: Cortesía / PAN)

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador por los videoescándalos que protagonizó con David León Romero. Esto por una decisión tomada por un juez federal y un fiscal, con lo que las críticas de las facciones opositoras no se hicieron esperar y manifestaron su escrutinio en las autoridades judiciales involucradas en el caso.

Primero se encuentra a Julio Verdín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, quien determinó que no existen pruebas suficientes que constaten la participación de Pío López en el delito de financiamiento ilegal para campañas a favor de Morena.

Después está José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, quien era la cabeza de la investigación que debía de comprobar la presunta responsabilidad del delito; sin embargo, todo indica que las pruebas necesarias no fueron encontradas, motivo por el cual el juez determinó no ejercer penalmente contra Pío López Obrador, pues el video, aunque escandaloso, no determinaba el destino del dinero en los sobres.

