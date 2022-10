MC se cerró: la bancada naranja no participará en la discusión de la Reforma Electoral

Ivonne Ortega explicó por qué MC no estará en la discusión de la reforma electoral (Foto: Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano (MC) anunció que no formará parte de las mesas de trabajo que tienen por objeto la discusión de la Reforma Electoral. En voz de la diputada Ivonne Ortega, secretaria de la Comisión de la Reforma Política-Electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la bancada naranja reiteró que no participará en esta discusión ni validará estas acciones.

A través de un texto dirigido a Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión, MC reafirmó este martes 25 de octubre que ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados el instituto al que ella representa no otorgó su voto para abortar la reforma que pretende cambiar el modelo electoral de México y, al mismo tiempo, incidir en la conformación del Congreso del a Unión.

Para justificar su propósito, MC argumentó que la presentación de esta iniciativa atiende a intereses electorales de cara a las elecciones de 2024, donde México renovará Presidencia de la República, Congreso de la Unión y nueve gobiernos locales.

Las comisiones pertinentes ya comenzaron a trabajar sobre la iniciativa (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Asimismo, señaló que si al gobierno le interesara mejorar el sistema político, dicha iniciativa hubiera sido presentada para ser aplicada en un proceso intermedio y no para uno tan importante como el presidencial. Además, señaló que el contexto actual en los ánimos de la ciudadanía apuntala a una polaridad que no es benéfica para la democracia, por lo que MC optó por no formar parte de dicha discusión.

“Estamos en medio de una polarización propiciada también por el régimen, donde se amenaza, calumnia y somete incluso a opositores, como ocurrió con las reformas militaristas”

También recordó que, a solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, ha emitido una opinión sobre las pretendidas reformas político-electorales a cuyo estudio se ha convocado a Comisiones Unidas.

Movimiento Ciudadano no acompañará las mesas de trabajo de la reforma electoral (Foto: Cortesía / MC)

Finalmente, el texto condena la estrategia implementada por Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en San Lázaro, quien, a pesar de la negativa de Movimiento Ciudadano, decidió iniciar con las mesas de trabajo y señalar que existe una verdadera posibilidad de sacar una redacción única a delante con el criterio de la oposición en la redacción final, pues MC no formará parte de dicho intercambio de ideas.

Ignacio Mier estima que sí se podrá aprobar una reforma electoral (Foto: Twitter / @NachoMierV)

Por su cuenta, Mier Velazco ve verdaderas posibilidades en que se apruebe una Reforma Electoral con modificaciones aportadas por parte de las principales fuerzas opositoras, esto al manifestar que existen puntos de convergencia entre los integrantes de la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), y los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T).

“Estamos recogiendo las 50 iniciativas en materia de reforma constitucional que han presentado diferentes diputados y diputadas de todos los partidos, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también vamos a incluir las 54 iniciativas que se han presentado para reformar las leyes secundarias”

Asimismo, recordó que la Cámara de Diputados promovió 29 foros de Parlamento Abierto para que diferentes especialistas, políticos y académicos contrasten ideas y aporten experiencias internacionales para tener una reforma que consolide visiones adicionales a las del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Finalmente, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, puntualizó las cuatro similitudes entre lo promovido por el jefe del ejecutivo federal con lo presentado por la oposición: creación de la urna electrónica, reducción del financiamiento público a partidos políticos, disminuir la cantidad de legisladores federales de ambas cámaras y abaratar los procesos electorales sin perder su eficiencia.

