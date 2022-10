“¿No que el pueblo decide?”: acusaron a Claudia Sheinbaum de “acarrear” a diputados de Morena a sus reuniones

El diputado Daniel Sibaja se lanzó contra Claudia Sheinbaum por organiza reuniones con el find e apoyarla como futura candidata presidencial.

Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunciaron a Claudia Sheinbaum por organizar reuniones y así manifestar su apoyo hacia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de un mensaje de redes sociales, el diputado Daniel Sibaja cuestionó la veracidad de si el pueblo era quién verdaderamente decidía sobre la elección de los candidatos y preguntó acerca de la opinión del presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esta situación.

En su publicación, también manifestó que los miembros de la Cámara Baja del Estado de México han recibido llamadas para acudir a eventos de la mandataria capitalina; de acuerdo con el funcionario, las convocatorias se han realizado a nombre del partido y de la propia Sheinbaum.

“Increíble lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con los diputados de Morena del Edomex. Nos llaman por instrucciones de la Jefa de Gobierno y del PARTIDO para acudir a una reunión el día de mañana y mostrarle nuestro respaldo. ¿NO que el pueblo decide? Qué diría Presidente AMLO”, compartió en su cuenta de Twitter.

🚨 Increíble lo que está haciendo @Claudiashein con los @DipMorenaEdomex.



Nos llaman por instrucciones de la Jefa de Gobierno y del PARTIDO para acudir a una reunión el día de mañana y mostrarle nuestro respaldo.



❌¿NO que el pueblo decide? Qué diría Presidente @lopezobrador_

Así mismo, adjuntó una imagen con el número de celular de quien recibió la llamada de invitación. Como era de esperarse, usuarios de la red sociales expresaron su inconformidad por usar las viejas prácticas de otros partidos.

“La última palabra la tiene el pueblo, imponerse y usar bajos recursos no que eran cosa del pasado?”, contestó un usuario.

Por otro lado, varias personas también se fueron contra el legislador Sibaja, pues aparentemente el apoyaría al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como futuro candidato presidencial. Según la información proporcionada en la cuenta de Facebook del diputado, él se auto definió como “Ebrardorista”.

Daniel Sibaja y el canciller Marcelo Ebrard. Foto: Facebook Daniel Sibaja

“O sea, pero si convoca Marcelo o lo hace a través de sus enlaces, tú por ejemplo, entonces no hay problema jaja. No te pases Daniel Y ojo eh, se convoca, no se obliga a nada a nadie”, expresó otra internauta en redes sociales.

Es como los llamados a misa mi estimado. Va el que quiere. Si usted trae otro gallo, defiendalo como se debe. Sin chingar al partido al que se debe. — Huehuecoyot (@Huehuecoyot) October 26, 2022

Problemas internos de Morena

En las últimas semanas se han presentado diferencias entre varios miembros del partido de color guinda, de los cuales destacaron las acusaciones de Layda Sansores contra Ricardo Monreal. Fue durante su programa Martes del Jaguar donde la gobernadora de Campeche presentó supuestas conversaciones entre el Coordinador de Morena en el Senado y Alejandro Moreno Cárdenas.

Ricardo Monreal procederá legalmente por espionaje (Foto: Ricardo Monreal/YouTube/Layda Sansores)

De acuerdo con Sansores, en los presuntos mensajes Monreal y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pactaron diversos acuerdos, por lo que la gobernadora de Campeche lo tachó de ser un “doble agente”.

“Cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todos las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, manifestó la funcionaria en su programa del pasado 25 de octubre.

Con estas conversaciones, ¿cómo no nos vamos a sentir indignados?… Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia, por qué la usa como moneda de cambio para beneficios personales. pic.twitter.com/0tGqSdomM2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

A su vez, mencionó que Monreal dividió al partido desde el 2021, cuando apoyó a los partidos de derecha y supuestamente les habría entregado la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, puntualizó la mandataria.

No obstante, este no es el único conflicto en el partido del presidente, pues Monreal también acusó a Claudia Sheinbaum por orquestar una campaña en su contra. Hasta el momento, la funcionaria ha negado la información y afirmó que no desea participar en la polémica interna del partido, pues lo importante es construir un proyecto de nación.

