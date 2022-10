“La vanguardia”: Epigmenio Ibarra se burló de foto de corcholatas del PRI

El productor se burló de las corcholatas del PRI (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El productor y periodista, así como uno de los principales defensores de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Epigmenio Ibarra se burló de la fotografía compartida por senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas.

“La vanguardia del PRI”, redactó a través de su cuenta de Twitter este miércoles 26 de octubre.

Cabe recordar que fue el pasado martes 25 de octubre cuando la senadora del tricolor compartió la imagen, a través de su cuenta de Twitter, con otras corcholatas del partido, tan solo una semana después de que anunciaran sus aspiraciones para competir por la silla presidencial en las elecciones de 2024.

En la fotografía aparecieron junto a ella el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid; la senadora Beatriz Paredes; y el extitular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo. “Platicando con @edelamadrid, @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es México”, fue el texto que acompañó la imagen compartida por la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la imagen se pudieron observar a los políticos del tricolor sonrientes mientras se encontraban en un restaurante cerca del Monumento a la Revolución en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención a los usuarios fue la ausencia del dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, el cual es señalado de haber fracturado la coalición Va por México, incluida también por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cabe destacar que durante el evento Diálogos por México, realizado los pasados 17 y 18 de octubre en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ruiz Massieu confirmó sus deseos de contender para la silla presidencial en las elecciones de 2024.

Claudia Ruiz Massieu llamó a hacer una elección anticipada para la dirigencia del PRI (foto: PRI)

“Soy Claudia Ruíz Massieu, sí me atrevo y estoy lista”, pronunció el pasado 18 de octubre. Asimismo, agregó: “Hoy en la sede del partido en el que he militado y he crecido, de cuyas mujeres y hombres, señaladamente mi padre, refrendé mi vocación de servicios y aprendí los valores y la ética que debe conducir la actuación política, hoy con la frente en alto les digo que estoy lista”.

Además, afirmó que el tricolor se encuentra viviendo la peor crisis del partido, puesto que cuentan con menos espacio en el poder legislativo, menos reconocimiento social y menos prestigio, por lo que pidió que se reforzara la unidad con inclusión y motivación.

Por otro lado, Epigmenio Ibarra se lanzó contra el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, así como el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, el cual se encuentra preso en Estados Unidos (EEUU).

Con la guerra y la muerte hicieron negocio Felipe Calderon y su mano derecha Genaro Garcia Luna.Los moches recibidos de la industria militar y tecnológica le permitieron al ex secretario de Seguridad Publica amasar una enorme fortuna y a su jefe seguir en la disputa por el poder. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 25, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el defensor de la 4T redactó el pasado martes 25 de octubre: “Con la guerra y la muerte hicieron negocio Felipe Calderón y su mano derecha Genaro García Luna. Los moches recibidos de la industria militar y tecnológica le permitieron al ex secretario de Seguridad Publica amasar una enorme fortuna y a su jefe seguir en la disputa por el poder”.

Asimismo, mencionó que el operativo llamado “Rápido y Furioso” es apenas la punta de un iceberg. “Toda guerra es un negocio sucio pero lo de la guerra de Felipe Calderón y García Luna es un escándalo”. Éste operativo consistió en el ingreso ilegal de más de 2 mil armas con chip a México para venderlas a grupos criminales con el fin de ser rastreadas.

SEGUIR LEYENDO: