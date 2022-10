David León rompió el silencio tras fallo de la FGR a favor del hermano de AMLO

David León volvió a la escena pública, tras el fallo de la FGR (Foto: Cuartoscuro)

Después de meses de mantenerse lejos del ojo público, el excoordinador nacional de Protección Civil del Gobierno de México, David León Romero, habló sobre el fallo que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su persona y Pío López Obrador.

Sentenció que él no ha cometido ningún delito, por lo que agradeció que la FGR, así como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) determinaran no ejercer acción penal, luego de que se difundieron videos donde tanto el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y él se entregan dinero en un lugar público.

“Agradezco que la autoridad haya agotado estas investigaciones, colaboré en todo momento con la autoridad, nunca he cometido ningún delito. Ese es el resultado de esa investigación que lo sostiene”

Ante los cuestionamientos del porqué se mantuvo lejano a los medios de comunicación o en los puestos del Estado mexicano, el exfuncionario indicó que su decisión tenía como objetivo no interferir en las indagatorias de las autoridades; no obstante, pese a salir absuelto, sentenció que el escándalo que vivió será su “ocaso” en el servicio público.

David León se alejó del ojo público tras el escándalo (Foto: Cuartoscuro/Facebook/@Pío López Obrador)

“Lo más adecuado era enfrentar esta carpeta de investigación alejado del servicio público, no escudarme detrás de un escritorio, no escudarme detrás de un grupo y enfrentar la carpeta de investigación y colaborar con las autoridades y también alejado de los medios de comunicación”, expresó el funcionario en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

Pese a que Pío López Obrador exigió que se investigue también el presunto vínculo entre León Romero y Carlos Loret de Mola -el periodista que presentó los videos que concluyeron en la investigación de la FGR-, el excoordiandor de Protección Civil indicó que él continúa comprometido con la Cuarta Transformación, otro de los motivos por los cuales dejó el servicio público.

Finalmente indicó que en 2015, momento en que se realizaron las grabaciones, él no formaba parte del Estado mexicano como funcionario, sino que todas sus actividades eran privadas, por lo que reiteró que seguirá participando en todo lo que las autoridades requieran para reiterar su inocencia en el caso.

“Todas mis actividades privadas, ventiladas o no, publicadas o no, se han regido conforme a derecho y dentro del marco de la ley. No se diga de mi actuar como servidor público, que está en escrutinio de todos y que también está apegado a derecho”, expresó.

FGR absolvió a Pío López Obrador

Pío López Obrador fue absuelto (Foto: CUARTOSCURO)

El pasado 24 de octubre, trascendió que la Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador, ya que tras las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales arrogaron que ni él ni David León cometieron algún delito.

Fue el periodista Ignacio Alzaga quien difundió unos documentos que acreditaron que López Obrador libraría la cárcel, debido a que se resolvió que no cometió algún delito electoral a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2015.

Aunado a lo anterior, en los documentos se pudo leer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indagaron sobre la información que se difundió en un medio de comunicación; sin embargo, resolvieron que dichos personajes de la política nacional no incurrieron en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, tras darse a conocer la información, el abogado del hermano del presidente indicó que Pío López se encontraba feliz por el fallo a su favor; no obstante, exigía que se continuara investigando sobre cómo llegaron las grabaciones a manos del periodista que las difundió.

