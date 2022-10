“Tiene todo mi respeto y admiración”: Sheinbaum apoyó a Layda en el conflicto contra Monreal

La Jefa de Gobierno expresó que Sansores es una mujer "luchona".

Después del conflicto entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su “apoyo total” a la gobernadora de Campeche, mencionó que la funcionara ha sufrido múltiples casos de violencia y por ello la describió como una “mujer luchona”. Del mismo modo, aseguró que las acusaciones del Coordinador de Morena en el Senado son falsas.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina resaltó que Layda Sansores es una mujer muy fuerte, pues ha sido víctima de violencia política. No obstante, declaró que el principal objetivo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe ser la unidad y no las agresiones entre miembros del partido.

“Todo mi cariño, respeto y admiración por Layda. Como lo dije ayer, es una mujer luchona que ha vivido distintas formas de violencia, hablando de la violencia contra las mujeres, no solo es la violencia física, hay violencia política, hay violencia psicológica… entonces mi cariño a Layda”, aseguró Sheinbaum.

Al ser interrogada sobre si vería el nuevo episodio de programa Martes del Jaguar, donde la gobernadora de Campeche prometió revelar información importante acerca de Monreal, la funcionaria capitalina no opinó al respecto; sin embargo, demostró su apoyo a Sansores.

“Yo creo que también hay que cuidar la unidad de Morena; entonces, hay que seguir las dos cosas: siempre con prudencia y siguiendo principios y verdad. Entonces, ahí mi apoyo total a Layda”, aseguró la mandataria capitalina.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si ella era la responsable de la campaña orquestada en contra del senador Monreal, mencionó que su equipo no ha organizado ningún tipo de estrategia en contra nadie, pues ellos mismos han sufrido las consecuencias de dichas acciones. Aseguró que los adversarios son otros, por lo que no entrará a un debate con sus compañeros.

“Nosotros no hacemos campañas sucias, ni negras contra nadie. Hemos sido víctimas de eso, cómo vamos a hacer nosotros eso. (...) Los adversarios son otros, los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de antes. Entonces no voy yo a entrar en un debate con mis compañeros sobre esos temas”, expresó.

Del mismo modo, puntualizó que actualmente se apuesta por defender un proyecto de nación, objetivo principal de Morena. Al mismo tiempo, desmintió las acusaciones de Monreal y expresó que ese tipo de declaraciones sólo son armas para los adversarios.

“Está equivocado él, pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate con él. A los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos pues es a los adversarios”, finalizó la funcionaria durante su conferencia de prensa del 25 de octubre.

De qué acuso Monreal a Sheinbaum

El senador de Morena se lanzó contra Claudia Sheinbaum al asegurar que la mandataria gasta una gran cantidad de dinero solamente para realizar golpes en su contra. Igualmente, informó que en su investigación encontró irregularidades en las cuentas que lo critican, pues según él, son esos mismos bots quienes alaban a otras candidatas.

“Se equivocan quienes me atacan todos los días. Por cierto, estoy haciendo un estudio forense para describir a todas las cuentas que diario me atacan; al mismo tiempo que alaban a otra candidata, al mismo tiempo me atacan”, declaró en una conferencia de prensa. Además, aseguró de que continuar así, él podría tomar otro camino.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/ztCqpdw820 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 24, 2022

“Si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta”, mencionó.

