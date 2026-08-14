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Jorge D’Alessio confirma nueva relación y Marichelo responde si ese fue el motivo de la separación

Los famosos confirmaron recientemente que ya no continuarían con su relación

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
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Jorge D’Alessio confirmó que inició una nueva relación sentimental tras su separación de Marichelo Puente, generando preguntas sobre si su actual pareja tuvo relación con el fin de su matrimonio.

La noticia, difundida a través de redes sociales este 13 de agosto, revitalizó el interés público en torno al proceso de divorcio y las versiones sobre infidelidades, ya reportadas previamente.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio negó que su nueva pareja fuera la causa del divorcio

A través de sus historias en Instagram, Jorge D’Alessio aclaró varios rumores relacionados con su vida personal.

“Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”, escribió.

Subrayó que su nueva pareja “no es la causante de mi divorcio”. Agregó: “Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos muy bien gracias a Dios”. El músico pidió que dejen en paz a su familia, asegurando que no hace daño a nadie.

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Esta declaración se produjo después de que en meses anteriores se especulara sobre los motivos de la separación.

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente -México- 14 agosto
Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

Marichelo Puente da su versión

La actriz y conductora Marichelo Puente también recurrió a su cuenta de Instagram para fijar postura. Emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que afirmó:

“Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”. Explicó que ella y Jorge comparten años de vida y, sobre todo, lo más importante: sus hijos.

Marichelo insistió en que tanto sus hijos como ella conocen la nueva etapa de vida de Jorge y se dijo contenta por él. Cerró su mensaje deseando lo mejor para ambos y pidiendo que se termine la especulación:

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“Creo profundamente que cada uno merece seguir adelante, reconstruir su vida y encontrar felicidad”.

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente -México- 14 agosto
Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo: proceso y contexto

El anuncio de la separación se formalizó en abril de este año, cuando ambos confirmaron a través de redes sociales que enfrentaban un momento complicado.

En ese entonces, señalaron que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo y que su prioridad sería el bienestar de sus hijos.

Durante esos días, no se dieron a conocer las causas específicas del distanciamiento. Ambos enfatizaron la importancia de mantener una convivencia cordial por el bien de la familia.

Marichelo Puente habló sobre las infidelidades de Jorge D’Alessio

En agosto, Marichelo concedió una entrevista a Caras en la que relató cómo descubrió las infidelidades de su entonces esposo.

Marichelo Puente relató que su hijo Patricio fue rescatado rápidamente del mar tras el ataque de tiburón y recibió atención médica inmediata (IG)
Marichelo Puente relató que su hijo Patricio fue rescatado rápidamente del mar tras el ataque de tiburón y recibió atención médica inmediata (IG)

La actriz reconoció: “Esto viene de muchas cosas atrás como pareja”. Según su testimonio, la separación permitió iniciar un proceso de reconstrucción personal y familiar.

“No fue algo específico, fue mucho” y “Que yo sepa, no había una persona en específico”, fueron algunas de las declaraciones que dio a dicha revista.

Tras el nuevo comunicado y el anuncio de la nueva relación, ambos coincidieron en que sus hijos estuvieron informados sobre los cambios en la dinámica familiar y que la comunicación fue clave para transitar este periodo.

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