Claudia Sheinbaum defendió a Layda Sansores y aseguró que es una mujer valiente y de principios

Sheinbaum dijo que Martes del jaguar se ha convertido en un evento público de información muy importante y novedoso. (Foto: Cuartoscuro).

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores anunciara que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal sí aparecerá en el Martes del Jaguar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prefirió no opinar al respecto, pero sí calificó a Sansores como una mujer excepcional.

Fue durante su conferencia de prensa donde la jefa capitalina dijo que Layda Sansores es una mujer fiel a sus principios, prueba de ello es que el periodista Armando Estrop Almaguer escribió un libro llamado Layda Sansores Insurrecta en el cual narra la historia de la gobernadora de Campeche.

“Realmente la vida de layda es de mucha valentía, ella en su momento estuvo en el PRI y se sale del PRI, defendiendo, ella sube a tribuna y defiende que no suba el IVA en aquella ocasión, era Zedillo creo el presidente y tuvo muchas presiones, hasta familiares, de que no se subiera, de que fuera institucional, ahí viene redactado en el libro y ella decide seguir con sus principios y no solamente voto en contra o no va a las sesiones como hay algunos que así le hacen, sino que se sube a tribuna y da sus argumentos”, dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum calificó a Layda Sansores como una mujer íntegra. (Foto: Captura de pantalla).

La jefa de gobierno contó que cuando Sansores se salió del PRI sufrió fraude electoral: “Ella sufrio 3 fraudes electorales, casi 4 ahora porque no querían que llegara porque ella siempre dice la verdad, siempre”. Y continuó “Cuando sube a tribuna en el Senado, cuando se iba a privatizar el petróleo, bueno es memorable esa intervención citando a Saramago y después cuando se enfrenta a Peña Nieto, es una mujer muy valiente y de muchos principios”

A lo anterior dijo que lo importante es cuidar la unidad de Morena: “Digamos, hay que seguir las dos cosas siempre con prudencia y siguiendo principios, ahí mi apoyo total a Layda pero también tiene razón el presidente que debemos guardar la unidad de nuestro movimiento.

Respecto a si sería benéfico que Sansores contara todo lo que sabe, la jefa capitalina expresó: “A ver, nosotros es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, son nuestros 3 principios, entre otros más, entonces el martes del jaguar se ha convertido en un evento público de información muy importante y muy novedoso, entonces nuestro reconocimiento a Layda y simpre actuar con prudencia, aunque todo nuestro cariño a Layda” concluyó.

Y es que los Martes del Jaguar surgió como un espacio a través del cual informa sobre las acciones emprendidas en su administración, así como una que otra revelación importante que embarra a varios personajes de la política.

Mediante su cuenta de Twitter, Sansores había advertido que Monreal aparecería en el próximo episodio de su ya habitual y polémico programa Martes del Jaguar (Foto: Twitter/@LaydaSansores/@RicardoMonrealA)

El tema más reciente es lo sucedido el domingo entre Layda Sansores y Ricardo Monreal lo que podría advertirse como una disputa al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues la gobernadora de Campeche hizo un polémico anuncio que involucraba al coordinador del partido en el Senado.

Mediante su cuenta de Twitter, Sansores había advertido que Monreal aparecería en el próximo episodio de su ya habitual y polémico programa Martes del Jaguar. Y aunque en un principio no especificó bajo qué situación se hablaría del también exgobernador de Zacatecas, la reacción de este no se hizo esperar.

En un encuentro con los medios, Ricardo Monreal acusó el anuncio de Sansores como “el inicio de una guerra sucia” que podría generar fracturas graves al interior de Morena.”El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, lamentó Monreal.

Acerca del libro Layda Sansores Insurrecta

Es un libro escrito por el periodista Armando Estrop Almaguer quien profundiza en el documento sobre la vida política y familiar de la mujer, a su juicio más aguerrida y crítica de la última década de la política mexicana. “Este trabajo es una exploración periodística para cerrar un ciclo con la cobertura que durante años hice como reportero en la Cámara de Diputados y el Senado de la República”, dijo el autor durante una entrevista.

