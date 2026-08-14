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Christian Nodal vs Zorrito Youtubero: así terminó el conflicto legal que empezó con rumores sobre Ángela Aguilar

El influencer dice que la disputa escaló cuando difundió versiones sobre la relación de la pareja, incluidas menciones a un supuesto embarazo, y luego compartió capturas de mensajes directos en los que el cantante le exigía parar

Tres retratos: mujer con blusa negra, collar y cabello corto; hombre con sombrero vaquero y tatuajes; persona con gorra, filtro de zorro y camiseta.
El cantante jamás confirmó públicamente la existencia de la querella, aunque el influencer exhibió los documentos del supuesto oficio judicial en sus plataformas digitales. (Redes Sociales)
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La demanda que Christian Nodal habría interpuesto contra el influencer Zorrito Youtubero por daño moral fue desestimada, según reveló el propio creador de contenido en sus redes sociales. El proceso legal quedó archivado tras la incomparecencia reiterada del equipo jurídico del cantante sonorense a las audiencias programadas para la presentación de pruebas.

El cantante jamás confirmó públicamente la existencia de la querella, aunque el influencer exhibió los documentos del supuesto oficio judicial en sus plataformas digitales.

Zorrito Youtubero habla contra Christian Nodal (z0rrit0y0utuber0/TikTok)

Por qué se desestimó el caso

Según la versión de Mata, la querella no cayó por razones de fondo sino por abandono procesal.

“La demanda que interpuso Nodal contra mi persona ya se desechó, y no fue tanto porque no tenía pies ni cabeza su querella, ni porque atentaba contra mi libertad de expresión, sino porque ningún abogado continuó con el proceso”, declaró el influencer en una publicación en redes sociales.

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Agregó que ni Nodal ni ningún representante legal acudió a las citas fijadas para el desahogo de pruebas, situación que se repitió en varias ocasiones hasta que el juez optó por archivar el expediente.

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato.
Agregó que ni Nodal ni ningún representante legal acudió a las citas fijadas para el desahogo de pruebas, situación que se repitió en varias ocasiones hasta que el juez optó por archivar el expediente (Foto: @nodal)

Qué exigía la demanda y cómo comenzó el conflicto

La cantante está bajo el escrutinio de las redes sociales luego de que un tiktoker aseguró tener pruebas de que interrumpió la gestación por presión de su familia.
La indemnización exigida ascendía a $760,000 pesos. Además, la parte acusadora pedía que, de prosperar el fallo, el creador de contenido publicara fragmentos de la sentencia en las plataformas donde emitió las críticas. (Fotos: @angela_aguilar_, Instagram / Zorrito YouTubero, Facebook)

De acuerdo con el oficio que el propio Zorrito Youtubero exhibió en su momento, Nodal habría iniciado el proceso por daño moral, argumentando que el influencer “violó sus derechos de personalidad al haber realizado conductas denigrantes en su contra”.

La indemnización exigida ascendía a $760,000 pesos. Además, la parte acusadora pedía que, de prosperar el fallo, el creador de contenido publicara fragmentos de la sentencia en las plataformas donde emitió las críticas.

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El conflicto se remonta a finales de 2024, cuando Mata comenzó a difundir rumores sobre la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, incluyendo versiones sobre un supuesto embarazo de la cantante. El influencer también exhibió capturas de mensajes directos en los que Nodal le exigía que dejara de “meterse con él o su familia”, y en los que el cantante le advertía: “Prepárate”.

No fue el único frente legal que enfrentó Mata: el influencer recordó que Pepe Aguilar también lo contactó en febrero de 2026 para advertirle posibles consecuencias legales, aunque tampoco prosperó ninguna acción formal en su contra.

Nodal no respondió y Zorrito Youtubero anuncia que seguirá

“Al parecer, a Nodal no le interesó seguir con el proceso porque tal vez en el fondo sabía que lo iba a perder. Y de hecho era así, ya que les tenía muy difícil demostrar que por mis opiniones él perdió su prestigio y honor”, señaló el influencer. (Foto: Facebook)
“Al parecer, a Nodal no le interesó seguir con el proceso porque tal vez en el fondo sabía que lo iba a perder. Y de hecho era así, ya que les tenía muy difícil demostrar que por mis opiniones él perdió su prestigio y honor”, señaló el influencer. (Foto: Facebook)

Zorrito Youtubero interpretó la falta de seguimiento del equipo de Nodal como una señal de que el cantante sabía que perdería el caso.

“Al parecer, a Nodal no le interesó seguir con el proceso porque tal vez en el fondo sabía que lo iba a perder. Y de hecho era así, ya que les tenía muy difícil demostrar que por mis opiniones él perdió su prestigio y honor”, señaló el influencer.

Anunció que continuará publicando contenido sobre Nodal y Ángela Aguilar, y calificó este episodio como un nuevo intento fallido de silenciarlo por vía legal.

Ni el cantante ni su equipo de comunicación emitieron un comunicado para confirmar o desmentir el estatus del proceso. La disputa con Zorrito Youtubero se suma a otro frente abierto para Nodal: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le fijó septiembre como plazo límite para defender su solicitud de registro de la marca “El Forajido”, en medio de una disputa paralela con su padre y mánager, Jaime González, quien controla los derechos del nombre artístico “Christian Nodal” hasta 2036.

Quién es Zorrito Youtubero, el influencer que Nodal no pudo silenciar

Su contenido se especializa en farándula y espectáculos, con un estilo de humor ácido dirigido a figuras públicas del medio artístico mexicano. (Foto: Facebook)
Su contenido se especializa en farándula y espectáculos, con un estilo de humor ácido dirigido a figuras públicas del medio artístico mexicano. (Foto: Facebook)

Javier Mata, de 30 años, opera en redes bajo el seudónimo Zorrito Youtubero y acumula más de 800 mil seguidores en Facebook y 820 mil en YouTube.

Su contenido se especializa en farándula y espectáculos, con un estilo de humor ácido dirigido a figuras públicas del medio artístico mexicano. Aparece en sus videos con un filtro de zorro y rara vez habla de su vida privada.

En los últimos años se consolidó como uno de los detractores más persistentes de Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, al difundir versiones sobre la vida privada de la pareja y comentarios sobre su relación.

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