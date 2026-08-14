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Inter de Milán vs Betis, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso de pretemporada 2026

El partido se disputará en Bari, Italia, y aquí puedes consultar todos los detalles para seguirlo desde México

Primer plano de un campo de fútbol. El escudo del Inter de Milán a la izquierda, un 'VS' dorado al centro y el escudo del Real Betis a la derecha.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Inter de Milán y el Real Betis se enfrentarán este sábado 15 de agosto en uno de los últimos compromisos de preparación antes del inicio de sus respectivas temporadas.

El duelo se disputará en el Estadio San Nicola de Bari, Italia, y reunirá a dos clubes que participarán en la próxima edición de la Champions League.

Para el conjunto italiano será su quinto y último partido de pretemporada, después de una preparación que incluyó encuentros en Alemania, Hong Kong y Australia. El Inter enfrentó al Karlsruher, Manchester City, Milan y Juventus antes de cerrar su preparación ante el equipo español.

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El Betis llegará con mayor actividad, pues este será su séptimo encuentro de preparación. El conjunto verdiblanco se prepara para una campaña especial después de finalizar quinto en LaLiga y conseguir su clasificación a la Champions League, torneo que disputará por segunda ocasión en su historia y por primera vez desde la temporada 2005-06.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini comenzó su preparación ante el Sportfreunde Lotte y posteriormente enfrentó al Recreativo Huelva, Granada, Almería, Arsenal y Bournemouth, antes de cerrar su pretemporada frente al Inter.

¿Dónde ver Inter de Milán vs Betis en México?

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El encuentro está programado para las 19:30 horas, tiempo local de Italia, que corresponden a las 11:30 horas del centro de México, y podrá seguirse a través de Claro Sports.

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La transmisión comenzará desde las 11:20 horas del sábado 15 de agosto, diez minutos antes del inicio programado del encuentro.

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