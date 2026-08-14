Claudia Sheinbaum celebra fortalecimiento del peso ante el dólar y afirma que dará buenas cuentas en Segundo Informe de Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el fortalecimiento del peso mexicano, también denominado “superpeso”, frente al dólar, luego de que el tipo de cambio registrara este viernes un nivel favorable para la moneda nacional.
“Estamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas, que por distintas razones, sobre todo burocráticas, se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 14 de agosto en Palacio Nacional.
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