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“No hay ninguna lista”: Sheinbaum defiende a Luisa María Alcalde tras acusar “red digital” de cuentas contra la 4T

La presidenta insistió que su gobierno respeta la libertad de expresión y no censura a comunicadores

Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde tras las críticas por 'listas' de opositores. | Presidencia
Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde tras las críticas por 'listas' de opositores. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno tenga una lista negra de comunicadores y políticos opositores, luego de que esta semana Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, señaló la existencia de “una red digital” de cuentas en redes sociales contra la Cuarta Transformación.

“Vean nuevamente la confernecia, Luisa lo que dice es: viene una noticia de una cuenta y de ahí, se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy, nunca dijo esta es la lista, pero ya, todos, todos, todos: la lista de Sheinbaum”, dijo en Palacio Nacional.

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