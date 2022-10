“Somos el grupo Jedi”; ante la polémica con Layda Sansores, Ricardo Monreal bromeó con “vencer al lado oscuro”

(Foto: Captura de pantalla)

En medio de la polémica con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que él es como los Jedi de Star Wars, es decir, del equipo de “los buenos”.

A través de su cuenta de Twitter el legislador señaló este lunes que espera vencer el lado oscuro, ya que él y su equipo son los Jedi de esta película llamada vida.

“Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro. Somos del grupo Jedi, y seguiremos luchando por la conciliación; rechazamos la confrontación”, apuntó.

A la publicación agregó un video editado en donde él aparece con su sable láser de color azul junto a Obi-Wan Kenobi y su maestro, Qui-Gon Jinn, de la película estrenada en 1999, Star Wars: episodio I - La amenaza fantasma. Aseguró que con esto busca que el buen humor siga vivo mientras se resuelven las confrontaciones en las que se ha visto involucrado.

Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro. Somos del grupo Jedi, y seguiremos luchando por la conciliación; rechazamos la confrontación. Que el buen humor no se pierda. ¡Ánimo! pic.twitter.com/N2SEPplLRz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 24, 2022

“Que el buen humor no se pierda. ¡Ánimo!”, finalizó.

Como era de esperar, no todos se tomaron con gracia y buen humor la publicación del aspirante a candidato para la elección presidencial del 2024 por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Una de las críticas fue la exsenadora panista, Adriana Dávila Fernández, quien dijo que el buen humor es necesario, pero también lo es atender las necesidades y los problemas que hay en el país con buenas prácticas políticas.

“¡Caray! De acuerdo en que el buen humor es importante para ser feliz, pero la 4ta es una tragedia y la política cada día más desacreditada. El país en llamas y millones de mexicanos con problemas que no se resuelven con buen humor sino con buena política pública”, dijo.

Por otro lado, muchos prefirieron hacerle memes y recordarle que este 25 de octubre será usado como carne de cañón en el Martes del Jaguar, que presentará la gobernadora de Campeche, pues se presentará un audio suyo que podría revelar posibles casos de corrupción, abuso de poder, u otros aspectos, similar a los que reveló la mandataria sobre el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

Cabe recordar que en días previos, el legislador y la gobernadora estuvieron en medio de “dimes y diretes” por la revelación del material auditivo que obtuvo la mencionada, quien ha sido apoyada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la mandataria capitalina este lunes 24 de octubre, indicó que está del lado de su colega para que exhiba el material en el Martes del Jaguar, por lo que tildó a la política campechana de ser una mujer con “mucha valentía”; sin embargo, pidió que se proteja al partido, ya que lo que se necesita es unidad partidaria.

“Hay que cuidar a Morena. Mi apoyo a Layda, pero tiene razón el presidente... Siempre hay que guardar la unidad de nuestro movimiento”, expresó.

Y es que momentos antes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la “disputa” entre los dos morenistas no representa afectación alguna para el partido que encabeza la autodenominada Cuarta Transformación (4T), e incluso dijo “que podría beneficiar”. No obstante, hizo un llamado de atención tachando al enfrentamiento como “de mal gusto” e innecesario.

“La verdad que no afecta mucho. Yo diría que nada (...) Pero es de mal gusto. Aunque no afecte, no debería hacerse eso, no hace falta”.

SEGUIR LEYENDO: