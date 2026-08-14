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Antonia Andrade canta a Selena Quintanilla y sorprende por su parecido físico con la ‘Reina del Tex-Mex’ |VIDEO

La hija de Sergio Andrade compartió un video interpretando la melodía en sus redes sociales

El video muestra a Antonia Andrade, quien tiene cabello largo y oscuro y viste un top blanco de croché, interpretando una canción en un entorno interior. Sus expresiones faciales sugieren una actuación vocal. La pieza musical es 'No Me Queda Más' de Selena Quintanilla.

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Antonia Andrade reapareció en redes sociales con un video en el que interpretó la canción No me queda más, de Selena Quintanilla, y desató comentarios sobre su parecido con la cantante texana.

La actriz, hija de Sergio Andrade, compartió la grabación en medio de la atención pública por el proceso legal que mantiene contra su padre y la exigencia de justicia ante autoridades mexicanas.

¿Cómo fue el momento?

En el video, Antonia Andrade lució el cabello largo, negro y liso, con flequillo. Llevaba un top blanco de croché.

Selena Quintanilla, Antonia Andrade -México- 14 agosto
La hija de Sergio Andrade sorprendió por su parecido con Selena Quintanilla (IG)

La imagen evocó de inmediato a Selena Quintanilla, algo que ella misma reconoció en la descripción:

“Adondequiera que voy siempre hay alguien que me dice que le recuerdo a Selena y más cuando traigo el pelo liso con flequillo. Ayer la más reciente. Y como últimamente he estado con esta canción en mi cabeza y que llega sin permiso, pues... Pero ya dejen de pedirme canciones en los rodajes! Me gusta cantar, pero yo canto en mi ataúd de vampiro a las 3 am o en algún descampado si le dedico alguna a alguien, y poco más, pero por algo no soy cantante”.

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La actriz también ironizó sobre su relación con el canto:

“Que os voy a empezar a cobrar porque igual la vida de artista está muy mal pagada y lo sabéis. Luego me acuerdo que soy actriz y que igual podrían pedírmelo en contrato y ni modo… nos tendremos que poner a ello”.

Selena Quintanilla, Antonia Andrade -México- 14 agosto
La hija de Sergio Andrade sorprendió por su parecido con Selena Quintanilla (IG)

En el mismo mensaje, Antonia Andrade aclaró: “Me he atrevido a cantar una canción tuya muy linda que estamos muy sensibles a veces, pero nunca me podría comparar”.

La grabación se viralizó mientras la actriz atraviesa un proceso legal contra su padre, el productor musical Sergio Andrade.

Proceso penal y exigencias a la FGR contra Sergio Andrade

En semanas recientes, Antonia Andrade intensificó su postura en redes sociales y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República y el Consulado Mexicano por los presuntos delitos cometidos en su contra y su familia.

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antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

La joven, quien reside en España, enfatizó la urgencia de que las autoridades mexicanas atiendan su caso penal y agilicen la colaboración internacional.

En historias de Instagram, agradeció el apoyo recibido y dirigió un mensaje a las autoridades: “Hay denuncia oficial y… ¡va por vía penal!”.

Detalló que, por recomendación de las propias autoridades, el documento de denuncia no podía ser compartido públicamente y solicitó que la investigación avance por la vía directa de Interpol.

Andrade mencionó que el proceso legal estaba en transferencia desde España, ya que los delitos denunciados se cometieron en México. Señaló dificultades para comunicarse con la FGR y el Consulado, y pidió que atiendan el caso lo más pronto posible:

“Hago un llamado público a las autoridades de mi país MÉXICO y confío en ellas para que por favor atiendan este caso lo más pronto posible”.

En las últimas semanas, la actriz denunció públicamente a Sergio Andrade, filtró fotografías actuales del productor musical y pidió a la comunidad reportar información sobre su paradero.

También relató el daño psicológico y social que ha enfrentado su familia y reiteró que busca justicia por vías oficiales, no espectáculo mediático.

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