Santiago Giménez todavía “sueña” con ser parte de los convocados por Gerardo “Tata” Martino para Qatar 2022

Santiago Giménez, jugador del Feneyoord de la Eredivisie y de la Selección Mexicana. Foto: miseleccionmx

Pese a diversos reportes que apuntan a que Santiago Giménez sería uno de los eliminados de la lista de 26 jugadores que presentará Gerardo Martino para Qatar 2022, el atacante del Feyenoord todavía “sueña” con la posibilidad de sumarse a la convocatoria final del estratega argentino para la justa mundialista.

Así lo dio a conocer en un encuentro con los medios retomado por SDP, donde el atacante de 21 años que milita en el futbol de los Países Bajos señaló que se muestra confiado en que será uno de los elegidos para el Mundial de Qatar 2022 debido a su buen rendimiento en este 2022 desde su etapa en Cruz Azul hasta su llegada a Europa.

“Creo que todos los jugadores tienen esa visión, personalmente yo si me veo, tengo esa visión” remarcó el hijo del ex ídolo cementero, Christian “Chaco” Giménez.

Foto de archivo de Santiago Giménez celebrando un gol con la selección de México. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Tim Heitman

Bajo este contexto, el también conocido como El Bebote trató de ser imparcial en su declaración, y no dejó fuera de la conversación a sus compañeros de profesión Henry Martín, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez que de igual forma buscan un lugar en Qatar 2022.

“Sé que cualquiera de los cuatro puede hacer un gran papel en el Mundial. Es linda la competencia, Henry está haciendo muchos goles, Rogelio también, Raúl viene de una lesión, pero sabemos que es indispensable”, remarcó el atacante mexicano.

Por otro lado, Santi no ocultó su sentir sobre la posibilidad de enfrentarse a la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana: “Si bien mis padres son argentinos, si bien yo nací en Argentina, nosotros como familia nos sentimos mexicanos. Yo personalmente me siento mexicano, para mí el defender estos colores es un privilegio”, arguyó.

Para finalizar, Giménez fue cuestionado sobre el tortuoso quinto partido que cada 4 años se le exige a la Selección Mexicana: “Hay que soñar mucho más, no solo el quinto partido, si esa es nuestra mentalidad, no llegaremos tan lejos. Tenemos que soñar con poder ganar... yo creo que podemos dar un gran papel y jugarle al tú por tú a quien sea” remató.

El Bebote llegó apenas en agosto pasado al futbol de Países Bajos y más allá de haber llegado cuando la temporada ya estaba iniciada, continuó con el paso goleador que mostró en sus últimos partidos con Cruz Azul, a tal grado de que hoy en día es el goleador de la UEFA Europa League y ya suma algunos tantos en la Eredivisie.

Estas declaraciones hacen eco por parte del centro delantero nacional, quien en una pasada entrevista para para el diario Marca, dejó entre ver su alegría por cumplir el sueño de llegar a Europa, aunque dejó en claro que no por jugar en el viejo Continente está seguro su lugar en la lista de 26 jugadores que lanzará Gerardo Martino para jugar la Copa del Mundo, pues es consciente de las hegemonías al interior del Tricolor

Oct 27, 2021; Charlotte, North Carolina, USA; Mexico forward Roberto Hernandez (11) and forward Santiago Gimenez (9) celebrate their goal against Ecuador during the first period at Bank of America Stadium. Mandatory Credit: Jim Dedmon-USA TODAY Sports

“No sé si me veo más cerca o más lejos, no creo que el estar en un club cambie el estar dentro o no. Voy a trabajar para dar lo mejor de mí dentro de la cancha y ya después los que tomen la decisión que esté apto para estar escogido y que no quede en mí”, comentó el hijo del ex seleccionado nacional, Christian El Chaco Giménez.

