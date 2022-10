Por qué AMLO se estaría arrepintiendo de la apuesta que lanzó a Loret de Mola

AMLO buscaría sacar a Loret de Mola del periodismo. (Fotoarte: Steve Allen)

Aunque Carlos Loret de Mola rechazó tajantemente el reto con el que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretendería sacarlo del periodismo, el presidente insiste en no quitar el dedo del renglón en su propuesta.

Y pese a que incluso aumentó el precio de la apuesta, el Jefe del Ejecutivo dejó entrever un ligero arrepentimiento, ya que, aseguró, Loret de Mola no resultaría tan afectado en caso de perder el desafío, a diferencia de él (AMLO) quien tiene en juego la presidencia.

“Si es cierto lo que dice, yo renuncio (...) Él sólo dejaría de hacer periodismo, pero podría hacer guiones de telenovelas o dedicarse a otras actividades”, aseveró en su mañanera de este 25 de octubre, donde aprovechó para volver a reprobar su ejercicio periodístico y los supuestos bienes e ingresos que el columnista gozaría. “Qué nivel de decadencia al que hemos caído”, sentenció.

No obstante, otra razón detrás de la retractación del tabasqueño sería por la supuesta ganancia que obtendrían sus opositores quienes, insinuó, estarían dichosos de regresar por “sus fueros”: “Que oferta tan generosa”, señaló entre risas.

“No sólo Loret, todos los conservadores. Si yo renuncio, imagínense lo que ganarían ellos. Volverían por sus fueros. Qué oferta tan generosa”.

AMLO aseguró que sus conservadores se beneficiarían más si él perdiera la apuesta con Loret de Mola. (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador subió la apuesta con Loret de Mola

Aún con la aflicción de que “los conservadores” pudieran ganar más que él, López Obrador no dudó en subir el precio de la apuesta con Loret de Mola: ya no sería solo un testamento político el que daría a conocer, sino dos.

“Voy a dar a conocer mi testamento político. Tengo dos: el que escribí después del infarto y el de enero. Se complementan”.

Cabe recordar que en enero del 2022 la salud del Andrés Manuel volvió a ser tema de conversación en la opinión pública ante la incertidumbre generada por la noticia del testamento político que el mandatario había hecho tras ser sometido a un cateterismo cardiaco.

No obstante, y según lo declarado, AMLO ya contaba con un documento de sucesión desde la primera ocasión que sufrió un infarto cardíaco en diciembre del 2013 (aunque él dijo que fue “hace cinco años mas o menos”). Incluso, aseguró que éste sería de mayor interés para la opinión por ser “el más profundo” y con “cosas interesantes”.

Es pertinente señalar que el presidente había mostrado renuncia para ahondar en el contenido del segundo testamento (el de enero), pues únicamente declaró que éste serviría para “garantizar la continuidad del proceso de transformación” en caso de fallecer. No fue hasta el nuevo enfrentamiento con Loret de Mola que apertura la posibilidad de romper la intriga.

Información en desarrollo...

