La verdad detrás del extranjero que bajó a las vías del metro de la CDMX

Sujeto bajó a las vías del tren en la estación Cuitláhuac (Foto: captura de pantalla)

Después de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México informara que el pasado domingo 23 de octubre un hombre bajó del andén en la estación Cuitláhuac de la Línea 2 a las vías del Metro, este lunes se dio a conocer las razones del por qué lo hizo.

Tras el hecho, la cuenta oficial del Metro en Twitter dio a conocer que el sistema se encontraba suspendido temporalmente, esto con el fin de lograr asegurar al hombre.

En redes sociales circularon videos sobre el individuo, el cual se encontraba parado sobre las vías de frente al tren. Éste tenía un objeto punzocortante apuntando a su garganta, mientras que la conductora del tren, así como otros sujetos del andén intentaban dialogar con él.

De acuerdo con el reportero Antonio Nieto, el hombre es extranjero y fue identificado como Chen Z. Según la información recabada entró corriendo al Metro de manera alterada y luego mostró su pasaporte, donde se demostró que era un ciudadano chino quien, supuestamente, dijo haber huido de un asalto.

Asimismo, Antonio Nieto destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encontraba indagando. Después de que lograron asegurar al hombre, se dio a conocer que tiene 53 años y bajó caminando a las vías por las escaleras al final del andén; momentos después fue trasladado al Ministerio Público.

Sin embargo, diversos usuarios señalaron que el hombre se encontraba en estado inconveniente a causa de probablemente drogas o alcohol.

Después del hecho el Metro informó que el servicio se había normalizado: “Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, después de resguardar a una persona ajena al sistema que bajó a las vías”, redactó a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, exhortó a la población a no descender por ningún motivo a la zona de las vías, puesto que esto representa un gran riesgo. “El metro exhorta al público usuario a no descender por ningún motivo a la zona de las vías, a fin de no poner en riesgo su integridad física y evitar la interrupción del servicio”.

Asimismo, la cuenta oficial del Metro informó que para este lunes 24 de octubre el servicio se encontró detenidos ya que una persona ajena al sistema bajó a las vías, quien también pudo ser resguardada. Esto sucedió en la Línea 2. Aproximadamente 12 minutos después dio aviso de que el servicio se reanudó.

Usuarios en redes sociales también reportaron retrasos y aglomeraciones en el Metro para este inicio de semana para al menos tres líneas de operación: a 3 (verde olivo), la 4 (verde agua), la B (verde con gris) y la A (morada).

El servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúa presentando fallas (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Sin embargo, no fue el único evento que ocurrió en la tarde de este lunes 24 de octubre, pues el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida arrojándose desde un edificio en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la azotea del hotel Guadalajara en la colonia Morelos, ubicado en Eje 1 Norte Rayón y Calle Ignacio Allende.

A pesar de que no se detalló el estado de salud del hombre ni su identidad, la cuenta de los bomberos de la capital informó que había sido trasladado a un hospital.

SEGUIR LEYENDO: