CDMX: incendio en Iztapalapa dejó al menos 50 personas evacuadas

Se registró un incendio en Iztapalapa (Foto: Twitter)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPRC) de la Ciudad de México informó sobre un incendio en Trinidad Guerrero y José M. Quintero, Col. Paraje San Juan, en la alcaldía Iztapalapa, el cual dejó al menos 50 personas evacuadas.

“Servicios de emergencia laboran para sofocar el incendio que se registra en Trinidad Guerrero y José M. Quintero, Col. Paraje San Juan, @Alc_Iztapalapa. Como medida de prevención se evacuó a aproximadamente 50 personas. Evita circular por la zona. #TrabajandoJuntos”, redactó la SGIRPC este domingo 23 de octubre.

Asimismo, dio a conocer que se realizaron labores de enfriamiento por parte del cuerpo de bomberos y retiraron un cilindro de gas lP con capacidad para 30 kilogramos con fuga. Después se afirmó que la situación se encontraba controlada.

En seguimiento al incendio, se dio a conocer que al interior de la casa se quemaron varios objetos por lo que se realizaron labores de remoción. El incendio se registró cerca de las 15:00 horas de este domingo.

Usuarios en redes sociales compartieron videos sobre el incendio, el cual dejó una gran cortina de humo y se podía observar desde el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en la estación Constitución.

“En seguimiento al incendio reportado en colonia Santiago Acahualtepec, informamos que se trato de cables caídos sobre la vía pública; procedimos a aislarlos y colocarlos donde no representen riesgo. Servicio concluido”, informó el cuerpo de Bomberos de la capital.

Por otro lado, dio a conocer que en Plaza Lázaro Cárdenas y Estrella, colonia Tepetatal en la alcaldía Gustavo A. Madero se registró otro incendio en la azotea de un inmueble, donde se quemaron láminas de fibras de vidrio y basura. “El conato fue sofocado por Bomberos de la Ciudad de México sin lesionados o daños mayores”, afirmó.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico te informa sobre la calidad del aire de la Ciudad de México dio a conocer que en punto de las 15:00 horas el índice en Iztapalapa y ciudad Nezahualcóyotl era muy malo, así como el riesgo a la salud muy alto.

“En el resto de la ciudad y la zona conurbada es de mala a aceptable, el riesgo a la salud es de alto a moderado”, se indicó. Sin embargo, no se detalló que uno de los factores que podían contribuir a esto es por los distintos incendios que se registraron por la zona.

Hombre bajó a las vías del Metro de la CDMX

Por otro lado, en la Ciudad de México se informó que un hombre bajó del andén en la estación Cuitláhuac de la Línea 2, con la intención de terminar con su vida; sin embargo, los elementos de seguridad al interior del transporte lograron asegurarlo.

Tras el hecho, la cuenta oficial del Metro en Twitter dio a conocer que el sistema se encontraba suspendido temporalmente, esto con el fin de lograr asegurar al hombre.

En redes sociales circularon videos sobre el individuo, el cual se encontraba parado sobre las vías de frente al tren. Éste tenía un objeto punzocortante apuntando a su garganta, mientras que la conductora del tren, así como otros sujetos del andén intentaban dialogar con el.

Horas después, las redes sociales oficiales del Metro emitieron un comunicado exhortando a la población a no descender a las vías del tren. “El metro exhorta al público usuario a no descender por ningún motivo a la zona de las vías, a fin de no poner en riesgo su integridad física y evitar la interrupción del servicio”.

