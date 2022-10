“Es poesía pura”: AMLO recibió a Joan Manuel Serrat en Palacio Nacional

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador compartió en Twitter algunas imágenes de la visita del cantautor español Joan Manuel Serrat a Palacio Nacional, previo a su concierto en el Zócalo de CDMX (TW: @lopezobrador_)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió al cantante español Joan Manuel Serrat en Palacio Nacional, lugar desde el que agradeció su concierto gratuito que ofrecerá en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano indicó que, en compañía de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, le mostró el balcón principal del palacio -desde donde se emite la arenga del Grito de Independencia-, además de los murales que pintó Diego Rivera y que representan parte de la historia de México.

Además, mostrando que es un fan del artista, el mandatario mexicano en su mensaje citó la canción Disculpe El Señor, del cantautor español, en donde éste refiere que la persona a la que le recita no sabe que “Carl Marx no está muerto y enterrado”; sin embargo, lamentó no poder asistir al concierto, ya que tiene una reunión en Guerrero. Finalmente, describió el arte de Serrat como “poesía pura, limpia y humana”.

“Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx ‘que no está muerto ni enterrado’. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana”. redactó la noche de este jueves 20 de octubre.

Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx “que no está muerto ni enterrado”. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. pic.twitter.com/ZAeNXQACQ9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 21, 2022

La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, ha promocionado en sus redes sociales el evento debido a que el artista se despedirá de los escenarios y escogió a la capital mexicana como una de sus sedes para decir “adiós”.

“Joan Manuel Serrat de despide de los escenarios en la Ciudad de México. El próximo viernes 21 de octubre se presentará en el corazón de nuestro país: el Zócalo. ¡No se lo pierdan! En punto de las 20:00 horas. Entrada libre”

Sin embargo, la presentación también forma parte de las actividades del Festival Cervantino 2022 que celebra su 50 aniversario, informó la titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Claudia Stella Curiel de Icaza.

El concierto se desarrollará en la plancha del zócalo capitalino el próximo viernes 21 de octubre en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México); hasta el momento no se ha confirmado si el evento será transmitido por el canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, tal como pasó con el recital de Grupo Firme.

Joan Manuel Serrat de despide de los escenarios en la Ciudad de México. El próximo viernes 21 de octubre se presentará en el corazón de nuestro país: el Zócalo. ¡No se lo pierdan! En punto de las 20:00 horas. Entrada libre. pic.twitter.com/I32SeZDy9W — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 20, 2022

AMLO y su afición por la música

Si algo ha caracterizado el sexenio de AMLO es su pasión por la música, tanto así que en noviembre de 2021 compartió un fragmento de su fin de semana junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por medio de sus redes sociales.

A través de un corto video de 38 segundos, el mandatario documentó su paseo por la calle 20 de Noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras se dirigía a Palacio Nacional en su automóvil particular, el cual fue conducido por la académica quien interpretó la canción que se escuchaba en el fondo.

“Llegando con una conductora extraordinaria como Beatriz y escuchando a Silvio (Rodríguez)”, fueron las pocas palabras que refirió el tabasqueño.

La melodía era Alabanzas del intérprete cubano Silvio Rodríguez, uno de los cantantes favoritos de López Obrador, al cual ha recurrido en múltiples ocasiones para reafirmar o ejemplificar su posición al respecto de diferentes temas.

