De no querer dividir la cuenta a esconder su profesión: las alertas financieras que deberías tomar en cuenta antes de iniciar un noviazgo

El también influencer subió una cápsula en su cuenta de Instagram, explicando las alertas financieras que se deben tomar en cuenta antes de iniciar una relación.

Al iniciar una relación con alguien, todo parece color de rosa, pues comienzas a conocer a la otra persona, quien posiblemente muestre su lado más amable, romántico y quiera mostrar sus mejores cualidades. Sin embargo, siempre hay que estar alertas a algunas señales que nos puedan indicar que formalizar una relación con él o ella, no sea una buena idea.

Tal es el caso del tema financiero, pues si bien este es un tema del que no suele hablarse mucho al inicio de una relación, pueden mostrarse algunas alertas que, quizá, nos salven de tener una relación amorosa que resulte fatal en este aspecto.

Moris Dieck, según su perfil de Linkedin, es un visionario financiero y consultor en estrategia de negocios, y durante su carrera ha ayudado a personas a mejorar su vida financiera y a empresas a alcanzar sus objetivos.

También se describe que es un apasionado de las finanzas y la economía y un firme creyente de que la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento de cualquier sociedad.

Moris Dieck es un apasionado de las finanzas y la economía.

“En el 2017, emprendió un movimiento educativo con el objetivo de transformar la cultura financiera en México y el mundo. Actualmente es conferencista, imparte cursos y crea contenido para distintos medios en temas relacionados a finanzas personales, inversiones, economía y negocios, creando una comunidad de más de 500 mil seguidores”, se lee en el sitio.

El también influencer suele subir cápsulas a sus redes sociales, explicando algunos términos financieros complicados de entender para todas las personas y simplificándolos. También hace videos sobre educación financiera y tips para mejorar la economía de las personas.

En una de estas cápsulas, publicada en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con 415 mil seguidores, explica algunas alertas financieras que hay que tener en cuenta antes de iniciar una relación amorosa con alguien.

En el video, Moris explica que, la primer alerta financiera de alguien, que debes de tomar en cuenta antes de aceptar andar con él o ella, es no querer dividir la cuenta. Dice que “no vaya a querer que la o lo mantengas toda la vida.

Una de las alertas financieras es no querer dividir la cuenta.

La segunda alerta financiera que menciona es que no diga a qué se dedica. “Siempre que le preguntas se hace “pato”, ¿pues qué anda escondiendo o qué?”. La tercera y última alerta financiera que menciona es que sea demasiado ostentoso. “Pues, a quién quiere impresionar o qué inseguridades quiere cubrir”.

¿Cuándo empezar a hablar de finanzas con nuestra pareja?

En otro de los videos que pueden encontrarse en la cuenta de Instagram del influencer y especialista en finanzas, también toca el tema de cuándo hablar de finanzas con nuestra pareja. Dieck dice que entre antes, mejor, “pero tampoco lo cebemos”.

Dice que hay que conocer también las etapas, pues “nos estamos conociendo, y bueno, esta yo te invito, entonces yo te pago, ya conforme empecemos a solidificar la relación, cuando empecemos a hablar de un proyecto de vida juntos, ahí es donde empezamos a hablar de finanzas”.

Explica que “se vale 100% decir: oye, tú dale a tu negocio yo te ayudo con un consejo, te apoyo en lo que necesites, yo me dedico a esta otra cosa y sus fuentes de ingreso, cada quién sus “cubas”, así como cuando uno tiene un empleo y otro tiene otro empleo, pues lo que sucede en el empleo de cada quién pues es responsabilidad de cada quien, y también se vale pues buscar impulsar, oye, qué te hace falta, pero impulsar, no estorbar, ok, impulsar, no estorbar”, concluye la cápsula.

