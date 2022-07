El error que cometen los emprendedores al tener varias sucursales de sus negocios, según experto

El experto explicó que se tienen que tener bien definidos los gastos de cada sucursal.

En muchas ocasiones, cuando una persona inicia un negocio y ve que tiene éxito, piensa inmediatamente en abrir otras sucursales, para de esta manera, tener puntos de venta en diferentes lugares. Sin embargo, esto es algo que no siempre conviene.

Moris Dieck es un influencer, escritor y experto en finanzas y asesoramiento financiero, que tan solo en su cuenta de Instagram cuenta con 386 mil seguidores. Dieck suele subir cápsulas informativas tocando temas financieros en su cuenta de Instagram, y en una de ellas, el experto comenta cuál es uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores.

Moris dice que este es un error típico. “Una sucursal, un punto de venta rentable soporta o alimenta otros puntos de venta u otras sucursales no rentables; oye ya tengo mi negocio de zapatos, tengo mi negocio, tengo mi restaurant, tengo el negocio y me va muy bien, así que voy a abrir una segunda sucursal, el problema es que esperamos tener el mismo éxito, y como no tenemos la claridad financiera de cada punto de venta, no nos estamos dando cuenta, pero seríamos más rentables si cerráramos sucursales”.

Dieck explica que la forma en la que puedes darte cuenta de esto, se relaciona con el pasado, y aquí ya no se distingue entre finanzas personales y finanzas de negocio, sino finanzas por cada unidad de negocio. “El primer paso es separar las personales de las del negocio, y ya cuando nos enfocamos en las del negocio, es tener claridad de las diferentes unidades de negocio que tenemos”.

Dice que esto se puede ver por producto, por sucursal, o por región, pero hay que tener la información que se necesita para tomar decisiones. “Entonces, típico, la sucursal del centro de la ciudad es la que más vende, es la que es más rentable y todas las otras no están haciendo absolutamente nada, y has de cuenta que se están comiendo la utilidad de la otra”, concluye el experto.

Las tres habilidades que debe tener una persona para tener éxito en los negocios

En otro de los videos de su cuenta de Instagram, el experto menciona tres habilidades que, según él, debe tener una persona para tener éxito en los negocios.

Aprender a aprender

Moris explica que la primera habilidad que debe tener una persona, es la de aprender a aprender. “Las cosas están cambiando tan rápido, que lo que aprendiste hace dos años, ya no aplica, y lo que aprendiste en la Universidad, menos. Así que nuestra capacidad para adaptarnos y aprender cosas nuevas es una habilidad que se valora muchísimo en los negocios”.

Menciona que probablemente nuestro producto, servicio u oferta de valor, que antes le hacía sentido a nuestro cliente, actualmente ya no, o está saliendo una nueva tecnología o una nueva máquina, o un nuevo modelo de negocios o una nueva forma de hacer negocios. “Nuestra habilidad de saber aprender las nuevas necesidades, cómo podemos pivotear nuestra oferta de valor, cómo podemos acercarnos a nuestro cliente, esta habilidad es fundamental”, explica Moris.

Aprender a aprender y solucionar problemas son algunas de las características que debe tener una persona para ser exitoso en los negocios, según Moris Dieck. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Solución de problemas

Es la segunda habilidad que menciona el influencer. “En el mundo de hoy, nos topamos cada vez con problemas más complejos, por decir complejos, me refiero a que son problemas que involucran diferentes variables que entran en juego para poder construir una solución”.

Como ejemplo, menciona el problema de llevar agua a una comunidad muy alejada de la ciudad de algún país. “Cuáles son los factores que entran en juego para poder llevar agua a este lugar, seguramente hay varios factores, el saberlos entender cada uno de ellos, cómo aplica, y cómo podemos ir solucionando cada uno de estas variables para que en conjunto solucionemos el problema del agua, así, esto justamente es el pensamiento crítico de la estructuración de problemas, y obviamente, su solución”.

Habilidad de vender

Es la tercera habilidad que menciona Moris en el video. “Es bien importante que sepamos vender, porque el vender te da muchísimo conocimiento sobre tu negocios, sobre tu cliente, sobre tu producto, obviamente también desarrollas tu habilidad de persuasión, negociación, que créeme, esto es fundamental si queremos nosotros crecer nuestro negocio”.

