“Se me sale el corazón”: la colaboración entre Carlos Rivera y los Hombres G que sacudió a las fans

El ex académico Carlos Rivera se ha dado a conocer por su talento musical y su amplio carisma, no obstante, en esta ocasión el originario de Tlaxcala hizo que las redes sociales se emocionaran tras dar a conocer su nuevo sencillo “Se me sale el corazón” en colaboración con los Hombres G.

Fue a través de sus redes sociales, que el cantante anunció la nueva canción que actualmente cuenta en Youtube con 107 mil 632 visualizaciones y más de 6 mil me gusta.

El video oficial es una historia de amor entre dos personas que viven en su propio entorno sin lograr estar juntos. Se puede apreciar que ambos tienen sus rutinas y por momentos se cruzan con la banda característica de los 80 y a Carlos Rivera que canta al micrófono.

“No puedo má,s quiero mezclarme con tu alma, te necesito aquí, porque cierro los ojos y no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción, porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón” son algunos de los versos de este nuevo sencillo.

Ante el estreno de esta nueva producción musical, Hombres G comentó la publicación de Carlos Rivera y le mencionaron que era un gusto poder trabajar con él.

Carlos Rivera colaboró con los Hombres G (Foto: Captura de pantalla/YT Hombres G)

“Un placer y un honor contar contigo, querido amigo. Un abrazo enorme”, puede leerse desde la cuenta oficial del también actor de teatro musical.

Cabe recordar que, con el estreno del nuevo material discográfico de Carlos Rivera, Leyendas, el cantante mexicano logró reunir a los intérpretes más emblemáticos de la escena musical iberoamericana. Es el caso de Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal, protagonistas de una histórica fotografía que se tomó en 1984.

Durante una entrevista con Laura G, Carlos compartió que para el álbum se consiguieron los derechos de la fotografía que se tomó durante una reunión de los artistas en la disquera Ariola, en Los Ángeles. Pues, en un inicio, su intención era lanzar un volumen con éxitos de ellos exclusivamente.

Sin embargo, pronto Carlos decidió que tenía que incluir piezas de otros músicos e intérpretes que admiraba; como Armando Manzanero, Franco de Vita, Raphael, Roberto Carlos, Gloria Estefan, José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros.

Carlos Rivera recientemente sacó su último trabajo discográfico (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

“Te voy a contar una cosa muy especial con esta fotografía, nosotros conseguimos los derechos de esta fotografía, nosotros íbamos a hacer, queríamos hacer, un álbum o un volumen con cuatro canciones donde vinieran solamente estos cuatro artistas”, contó Rivera.

“Sin embargo, cuando estábamos haciendo el disco, después dije: ‘Es que hay que poner a todos’. Hay que poner a todos”, explicó el artista sobre el proceso de creación de Leyendas, en donde también se incluye el dueto de Todavía que Carlos grabó con el compositor yucateco, Armando Manzanero.

“Es un regalo para mí poder cantar esto. Es un lujo y es algo que sabía que al compartirlo con el público también iba a ser muy especial porque así como yo tengo una historia con cada canción, todos tenemos una historia”.

Carlos compartió cuál fue la experiencia de reunir a artistas tan celebrados en toda América Latina y aseguró que fue un reto difícil de cumplir, especialmente en tiempos de pandemia. Sin embargo, según narró, logró tener contacto con la mayoría de los artistas y se mostraron dispuestos a participar.

