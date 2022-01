Los “Hombres G” contaron la verdadera historia detrás de “Devuélveme a mi chica”

Hombres G hablaron para el programa de entrevistas de Yordi Rosado Foto: Instagram/@hombresgoficial

La icónica agrupación Hombres G, tuvo la oportunidad de estar en México y ahí habló en el programa de entrevista de YouTube de Yordi Rosado. La banda española compuesta por David Summers, Rafael Muñiz, Daniel Mezquita y Francisco Javier de Molina hablaron sobre como surgió el gran éxito de su carrera, Devuélveme a mi chica y la polémica que envolvió su primera llegada a México.

El vocalista de la banda, habló primeramente sobre como surgió la canción gracias a un desamor de la adolescencia: “Hice esa canción para joder a mi novia, que me había dejado. Íbamos a tocar en Rock-Ola, escribí la canción porque me habían dicho que iba a ir con su nuevo novio y escribí la canción para joderles. La escribí en 10 días, la gente ya decía ‘Pica, Pica’ y hablaba con ellos y sabía que la canción ya tenía algo”, señaló el líder de la agrupación, David Summers.

Más adelante, la agrupación se percató que la icónica canción no solo traspasó España, sino que se estaba volviendo en un símbolo de lucha y fiesta en América Latina, principalmente en México, gracias a las palabras altisonantes y el ritmo.

Hombres G habló sobre su música, experiencias personales y sobre su trayectoria Foto: YouTube/Yordi Rosado

El grupo detalló que no tenía idea de que la palabra “mamón”, la cual se repite varias veces en la letra se consideraba como una grosería fuerte en el México: “¿Decía sufre mamón, desde el inicio?”, cuestionó Yordi Rosado. “No, mamón es como un tonto. No sabíamos que en México era una palabra fuerte. En primera no sabíamos que íbamos a sonar en México”, explicaron los integrantes de la banda.

Para ir cerrando la entrevista, la banda señaló que México siempre fue considerado como el país más importante para catapultar su carrera en América Latina: “Primero fue Perú, luego México y nosotros pensábamos desde ahí que era el país más importante de América [...] Aquí vamos a vender un millón de discos, nos dieron un disco de diamante en México”, dijeron primeramente la agrupación de Lamento Boliviano.

Formada inicialmente por David Summers (voz y bajo), Rafael Gutiérrez (guitarra), Daniel Mezquita (guitarra y teclados) y Javier Molina (batería), son los integrantes de Hombres G, los cuales saltaron a la fama por temas como Venezia o Devuélveme a mi chica (más conocido como Sufre, mamón) en el verano de 1985.

Hombres G habló sobre su primera presentación en México Foto: YouTube/@YordiRosado

Los Hombres G se habían ganado una buena legión de seguidores que asistían a sus conciertos en locales de moda como el madrileño Rock-Ola y que se sabían de memoria las letras de Marta tiene un marcapasos o Milagro en el Congo, canciones grabadas entre abril y mayo de 1983.

Pasado el éxito de álbumes como La cagaste, Burt Lancaster (1986), Estamos locos, ¿o qué? (1987) o de Voy a pasármelo bien (1989), el grupo intentó un cambio de estilo poco comprendido por sus fans con su disco Ésta es su vida (1990). Finalmente, tras Historia del bikini (1992) y el recopilatorio de sus Éxitos (1993), la banda se disolvió.

Yordi Rosado con Hombres G Foto: Instagram/@yordirosadooficial

En 2002, diez años después de abandonar los escenarios, los Hombres G volvieron a reunirse y pusieron en marcha su exitosa gira “Peligrosamente juntos” por América Latina, la cual dio comienzo en el Auditorio Nacional en México. A finales de ese mismo año, los siete discos editados por la banda entre 1985 y 1992 se publicaron a modo de recopilatorio, manteniendo las portadas y el diseño de los vinilos originales.

En 2003 se publicó un disco-homenaje titulado Voy a pasármelo bien en el que destacados grupos y artistas españoles como Álex Ubago y El Canto del Loco, presentaron versiones de los temas más famosos del grupo.

