Ruud van Nistelrooy elogió a Erick Gutiérrez de cara al inicio de Qatar 2022

Ruud van Nistelrooy elogió a Erick Gutiérrez de cara al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 (Foto: Especial/@ gutigalaviz/@rvnistelrooij)

El mítico futbolista de los países bajos, Ruud van Nistelrooy quien ahora funge como entrenador del PSV Eindhoven en la Eredivisie se rindió ante el mediocampista mexicano, Erick “Guti” Gutiérrez de cara al cierre de las ligas europeas ante el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el próximo 20 de noviembre al 18 de diciembre.

El ídolo del Manchester United destacó la profesionalidad dentro y fuera de la cancha por parte de Gutiérrez, la cual reconoce como “brillante”, además, habló de la importancia que tendrá el mexicano en la escuadra de Gerardo Martino en Qatar 2022.

Fue en una rueda de prensa de cara a la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Europa League cuando se enfrenten al Arsenal de la Premier League, donde el ex centrodelantero neerlandés enalteció el ritmo futbolístico que tiene el canterano de los Tuzos del Pachuca.

“Él está cien por ciento listo para la Copa del Mundo, porque Guti (Érick Gutiérrez) entrena todos los días al 100%. Es un compañero único y para nosotros hace un gran trabajo en el mediocampo”, indicó el mítico centro delantero en conferencia de prensa.

Acto seguido, van Nistelrooy aseguró que el centrocampista de 27 años es importante para su equipó, inclusive cuando decide relegarlo a la banca, pues siempre muestra una actitud de superación, por lo que auguró una buena Copa del Mundo para su dirigido.

“Su actitud es brillante incluso en algunos juegos que no entra. Así que Guti para mí es un jugador clave y definitivamente también lo será para México en el Mundial”, apuntó el estratega del PSV Eindhoven.

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Erick Gutierrez during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Han pasado poco más de dos meses del inicio de la temporada 2022-23 y el centrocampista mexicano se ha convertido en uno de los preferidos por la afición holandesa por sus goles, así como en la participación del equipo de Eindhoven donde registra un gol y una asistencia divididos en Europa League y Eredivisie.

Esta no es la primera vez que Ruud van Nistelrooy se rinde en elogios ante el mexicano nacido en Los Mochis, Sinaloa, pues durante el inicio de temporada confirmó su presencia en el proyecto a largo plazo del club, en el cual busca levantar el trofeo de la Eredivisie por primera vez desde el torneo largo disputado en la campaña 2017-18.

“Estamos encantados de tener a Guti (Erick Gutiérrez). Especialmente la persona y el profesional que es, es muy importante para el club y el grupo. Los fans lo adoran. Por supuesto que tenemos pasado con excelentes jugadores mexicanos que aportaron mucho al club (...) Guti firmó nuevo contrato y estamos encantados de que sea parte del proyecto a largo plazo en nuestro club”, señaló a los micrófonos de TNT Sports.

Soccer Football - Europa League - Group A - PSV Eindhoven v FC Zurich - Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands - October 13, 2022 PSV Eindhoven's Erick Gutierrez REUTERS/Piroschka Van De Wouw

¿Por qué Ruud Van Nistelrooy fue crucial en la extensión contractual del Guti?

Durante las primeras semanas de agosto el equipo holandés confirmó en sus redes sociales la renovación contractual de Erick Gutiérrez hasta el año 2025. Aunque el movimiento era esperado por un sector importante de la afición, su relevancia al interior del equipo no siempre fue la misma. Incluso, en una entrevista con TUDN contó cómo influyó el estratega para convencerlo de quedarse.

“Cuando estuve en mis primeros años acá, Ruud se me acercaba a mí para hablar de mi situación, de que no jugaba (...) Ahora que llegó acá, había muchas (posibilidades) de que pudiera ir a otro club. Se me acercó y me dijo que era importante en el club, que le podía dar mucho y quería que me quedara. Como jugador eso te da tranquilidad, te hace sentir importante”, señaló.

En caso de mantener su buen nivel en el torneo internacional, así como en la Eredivisie, el Guti podría perfilarse no solo para ser incluido en la lista final de seleccionados mexicanos que asistirán a Qatar 2022. Además, podría ganarse la confianza de Gerardo Martino para ser titular indiscutible.

